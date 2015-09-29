Западно-Уральский банк Сбербанка России предложил льготный тариф по услуге приема наличных денежных средств

Также у представителей малого и микробизнеса растет популярность услуги «Прием денежной наличности через устройства самообслуживания». В сентябре услуга стала доступна по всей России. За август через устройства самообслуживания было проведено более 658 тыс. платежей, что на 50% превышает показатели июля. Количество пользователей услугой в РФ уже достигло 138 тыс. человек.