Западно-Уральский банк Сбербанка России предложил льготный тариф по услуге приема наличных денежных средств

Posted 29 сентября 2015, 10:10
Published 29 сентября 2015, 10:10
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
До 31 декабря 2015 года в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк продолжается акция для корпоративных клиентов, в рамках которой устанавливается льготный тариф за услугу «Прием наличных денежных средств на счет по препроводительным документам клиента» через Автоматический сейф банка.
Клиенты по вновь заключаемым договорам получают следующие льготные тарифы на обслуживание:
С помощью автоматического сейфа клиенты имеют возможность зачислять денежные средства на расчетный счет без посещения учреждения банка или использования услуг инкассации. Услуга позволяет сократить расходы на доставку денег в банк, обеспечить сохранность ценностей. Воспользоваться автоматическим сейфом могут юридические лица и предприниматели, имеющие счет в Сбербанке России и заключившие договор на прием средств через автоматический сейф.
Автоматические сейфы Сбербанка в Пермском крае располагаются в Перми (ТРК «Колизей Cinema», «Столица», «Семья», «Евразия», офисе Сбербанка на Ленина, 58) и Соликамске (в Соликамском отделении на ул. Калийной, 130).
Также у представителей малого и микробизнеса растет популярность услуги «Прием денежной наличности через устройства самообслуживания». В сентябре услуга стала доступна по всей России. За август через устройства самообслуживания было проведено более 658 тыс. платежей, что на 50% превышает показатели июля. Количество пользователей услугой в РФ уже достигло 138 тыс. человек.
«Услуга самостоятельного внесения денег на расчетный счет сегодня набирает всё большую популярность среди корпоративных клиентов, — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников. — Главным преимуществом данной услуги является ее удобство и высокая скорость транзакции — зачисленные средства отображаются на расчетном счете клиента в течение 3–5 минут».
Услуга позволяет вносить выручку самостоятельно на расчетный счет предприятия, используя банкоматы с функцией приема денежных средств — cash in, в любое время и без участия сотрудников банка, например, в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни.