Краевой минсельхоз попросит у банков рассрочку для сельхозпроизводителей

Posted 30 сентября 2015, 04:43
Published 30 сентября 2015, 04:43
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Минсельхоз края планирует потратить 58 млн рублей, которые предполагал направить на субсидии хозяйствам, увеличившим объемы ввода земель в сельхозоборот, тем, кто наиболее серьезно пострадал от погодных условий минувшим летом, сообщает «Ъ». Кроме того, хозяйствам будет выделено 40 млн рублей на покупку семян на следующий сезон.
В этом году режим ЧС был введен в 16 муниципальных образованиях края. Если отталкиваться от суммы ущерба, нанесенного погодными условиями, то фактически он введен на территории всего субъекта Федерации.
«Важно не само постановление о ЧС, а управленческие действия. Сельхозпредприятия взяли кредиты, а продукцию в достаточном объеме не реализовали. У них образовались кассовые разрывы. Поэтому мы включились в процесс переговоров с банками, чтобы они продлили сроки платежей», — сообщает «Ъ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства.