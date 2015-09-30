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Posted 30 сентября 2015, 04:43

Published 30 сентября 2015, 04:43

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Краевой минсельхоз попросит у банков рассрочку для сельхозпроизводителей

Краевой минсельхоз попросит у банков рассрочку для сельхозпроизводителей

30 сентября 2015, 04:43
Фото: Properm.ru.
Дождливое лето не позволило хозяйствам рассчитаться с кредитами из-за низкой урожайности.

Минсельхоз края планирует потратить 58 млн рублей, которые предполагал направить на субсидии хозяйствам, увеличившим объемы ввода земель в сельхозоборот, тем, кто наиболее серьезно пострадал от погодных условий минувшим летом, сообщает «Ъ». Кроме того, хозяйствам будет выделено 40 млн рублей на покупку семян на следующий сезон.

В этом году режим ЧС был введен в 16 муниципальных образованиях края. Если отталкиваться от суммы ущерба, нанесенного погодными условиями, то фактически он введен на территории всего субъекта Федерации.

«Важно не само постановление о ЧС, а управленческие действия. Сельхозпредприятия взяли кредиты, а продукцию в достаточном объеме не реализовали. У них образовались кассовые разрывы. Поэтому мы включились в процесс переговоров с банками, чтобы они продлили сроки платежей», — сообщает «Ъ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

#Банки#Минсельхоз
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