Краевой минсельхоз попросит у банков рассрочку для сельхозпроизводителей

«Важно не само постановление о ЧС, а управленческие действия. Сельхозпредприятия взяли кредиты, а продукцию в достаточном объеме не реализовали. У них образовались кассовые разрывы. Поэтому мы включились в процесс переговоров с банками, чтобы они продлили сроки платежей», — сообщает «Ъ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства.