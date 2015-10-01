Банковская гарантия от «Урал ФД» стала доступнее

Posted 1 октября 2015, 13:14
Published 1 октября 2015, 13:14
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Банк «Урал ФД» значительно упростил условия выдачи банковских гарантий для предприятий малого и среднего бизнеса. Теперь получить банковскую гарантию можно, не имея имущественного залога. Гарантия предоставляется под поручительство собственников бизнеса или поручительство третьих лиц, если речь идет об индивидуальных предпринимателях.
Сумма, которую можно получить в банке на финансирование участия в конкурсах и аукционах или для исполнения контракта, составляет 10 млн рублей. Сократились и сроки рассмотрения заявок на банковскую гарантию.
«Мы понимаем, что зачастую гарантия нужна клиенту достаточно срочно, особенно, если речь идет об участии в конкурсе, — поясняет зампред Правления банка Евгений Ощепков. — Раньше рассмотрение заявок и последующее оформление договоров могло занимать до 14 дней. Теперь мы сократили этот срок до 4–5 дней».