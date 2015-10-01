properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2015, 13:14

Published 1 октября 2015, 13:14

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Банковская гарантия от «Урал ФД» стала доступнее

Банковская гарантия от «Урал ФД» стала доступнее

1 октября 2015, 13:14
Фото: Properm.ru.
Теперь ее можно получить без имущественного залога.

Банк «Урал ФД» значительно упростил условия выдачи банковских гарантий для предприятий малого и среднего бизнеса. Теперь получить банковскую гарантию можно, не имея имущественного залога. Гарантия предоставляется под поручительство собственников бизнеса или поручительство третьих лиц, если речь идет об индивидуальных предпринимателях.

Сумма, которую можно получить в банке на финансирование участия в конкурсах и аукционах или для исполнения контракта, составляет 10 млн рублей. Сократились и сроки рассмотрения заявок на банковскую гарантию.

«Мы понимаем, что зачастую гарантия нужна клиенту достаточно срочно, особенно, если речь идет об участии в конкурсе, — поясняет зампред Правления банка Евгений Ощепков. — Раньше рассмотрение заявок и последующее оформление договоров могло занимать до 14 дней. Теперь мы сократили этот срок до 4–5 дней».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика