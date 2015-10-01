Банковская гарантия от «Урал ФД» стала доступнее

«Мы понимаем, что зачастую гарантия нужна клиенту достаточно срочно, особенно, если речь идет об участии в конкурсе, — поясняет зампред Правления банка Евгений Ощепков. — Раньше рассмотрение заявок и последующее оформление договоров могло занимать до 14 дней. Теперь мы сократили этот срок до 4–5 дней».