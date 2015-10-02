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Posted 2 октября 2015, 06:40

Published 2 октября 2015, 06:40

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

C 1 октября Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

C 1 октября Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

2 октября 2015, 06:40
Фото: Properm.ru.
Основные изменения касаются новых клиентов Сбербанка.

1 октября Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам по вновь принимаемым заявкам. Снижение составило от 0,5 до 2%.

Основные изменения касаются процентных ставок, действующих для новых клиентов Сбербанка. Снижение максимальной ставки для этой категории клиентов составило 2%. Для зарплатных клиентов максимальная ставка снижена на 0,5%.

По «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» клиентам предлагаются процентные ставки от 16,5% годовых в рублях. По «Потребительскому кредиту без обеспечения» и «Потребительскому кредиту на рефинансирование внешних кредитов» — от 17,5% годовых в рублях. Процентные ставки по этим продуктам устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.

Изменения также коснулись «Кредита физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» — по вновь принимаемым заявкам процентные ставки теперь составляют 22,5% годовых в рублях.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

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