В ООО «ПСК» подвели первые итоги подключения жилфонда к теплу

Posted 8 октября 2015, 10:55
Published 8 октября 2015, 10:55
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
ООО «ПСК» информирует о предварительных итогах старта отопительного сезона 2015–2016 гг. Напомним, с 3 сентября 2015 года теплоноситель начал подаваться в социально-культурные объекты г. Перми, с 28 сентября — в жилой фонд. В настоящее время теплом обеспечены 100% детсадов, школ и больниц города, подключение жилого фонда составляет более 99% от общего числа многоквартирных домов.
По состоянию на 08 октября, отопление отсутствует в 38 жилых домах Перми, из них 15 зданий — из-за дефектов на бесхозных сетях, 10 — из-за дефектов на сетях прочих РСО, 3 — из-за экстренных ремонтов на сетях ООО «ПСК» и 10 — по вине управляющих компаний. Подробная информация приведена в таблице. Таким образом, большинство случаев, где имеются перебои с отоплением, находится не в зоне компетенции «ПСК».
Энергетики подчеркивают, что основная часть проблем, связанная с тепловым дискомфортом в квартирах пермяков на старте отопительного сезона, кроется во внутридомовых сетях зданий (разбалансировка систем, завоздушивание стояков и т.д.), и входит в зону ответственности управляющих организаций — УК и ТСЖ. Поэтому гражданам, испытывающим тепловой дискомфорт, следует в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию или к председателю ТСЖ. К обеспечению контроля над нерадивыми УК уже подключились районные прокуратуры, для жителей организованы «горячие линии» и внеплановые встречи в администрациях районов города.