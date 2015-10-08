В ООО «ПСК» подвели первые итоги подключения жилфонда к теплу

Энергетики подчеркивают, что основная часть проблем, связанная с тепловым дискомфортом в квартирах пермяков на старте отопительного сезона, кроется во внутридомовых сетях зданий (разбалансировка систем, завоздушивание стояков и т.д.), и входит в зону ответственности управляющих организаций — УК и ТСЖ. Поэтому гражданам, испытывающим тепловой дискомфорт, следует в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию или к председателю ТСЖ. К обеспечению контроля над нерадивыми УК уже подключились районные прокуратуры, для жителей организованы «горячие линии» и внеплановые встречи в администрациях районов города.