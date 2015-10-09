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Posted 9 октября 2015, 11:32

Published 9 октября 2015, 11:32

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

ПЗСП и газета «Пятница» объявляют конкурс «Счастливый дом»

ПЗСП и газета «Пятница» объявляют конкурс «Счастливый дом»

9 октября 2015, 11:32
Фото: Properm.ru.
Для участия в конкурсе всей семьей вместе с детьми необходимо создать макет своего «Счастливого дома».

С 9 октября по 7 декабря пермяки могут принять участие в конкурсе, посвященном
дому и семейному счастью. Для участия в конкурсе всей семьей вместе с детьми необходимо создать макет своего «Счастливого дома». Для этого можно использовать любые материалы – от картона до дерева. Главное – фантазия!

Участникам нужно сделать семейное фото вместе со своей работой и сопроводить снимок небольшим рассказом о том, каким должен быть дом, в котором живёт счастливая семья: есть ли в нём домашние животные, звучит ли там музыка или, может быть, это дом, в котором всё семейство по утрам делает зарядку?

Победителя ждет приз от генерального спонсора ОАО «ПЗСП» - сертификат на 200 тыс.руб. на покупку собственного семейного гнездышка – квартиры в новостройке от надежного застройщика! Также лучших «строителей» счастливых домов ждут сертификаты на очки для всей семьи от сети оптик «ProЗрение» и сертификат на семейный обед в ресторане «Компот».

Работы принимаются в редакции газеты «Пятница» до 7 декабря 2015 г. по адресу: 614000, Пермь, ул. Монастырская, 15 или по электронной почте [email protected] с пометкой «на конкурс».

В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст участника конкурса, название работы, контактный телефон. Текст и фото предоставляются на конкурс в электронном виде (текст – формат Word, фото – формат JPG, размер фото не менее 1 мб).

Итоги будут подведены в номере газеты «Пятница» от 18 декабря. Фотографии лучших работ и рассказы будут опубликованы на страницах газеты.

Победители конкурса самостоятельно за свой счёт оплачивают предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы, связанные с получением призов.

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