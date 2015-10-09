ПЗСП и газета «Пятница» объявляют конкурс «Счастливый дом»

Участникам нужно сделать семейное фото вместе со своей работой и сопроводить снимок небольшим рассказом о том, каким должен быть дом, в котором живёт счастливая семья: есть ли в нём домашние животные, звучит ли там музыка или, может быть, это дом, в котором всё семейство по утрам делает зарядку?