От минуса к плюсу и обратно: погода на неделю в Перми

Posted 11 октября 2015, 14:12
Published 11 октября 2015, 14:12
Modified 9 декабря 2024, 16:34
Updated 9 декабря 2024, 16:34
Синоптики Гидрометцентра России обещают в Перми облачность и снег всю следующую неделю. Температура воздуха будет колебаться от -7 до +4 градусов. Самой холодной станет ночь на понедельник.
По данным международного сервиса Weather Underground, температура в Перми будет от -4 до +3. Но по ощущениям, вероятно, будет холоднее: при -5 градусах на термометре в воскресенье, температура ощущалась как -10 градусов.
В ближайшие несколько дней вероятность снега составит не меньше 50%. В четверг возможен дождь. Покров снега будет менее 2 см.