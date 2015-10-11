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Posted 11 октября 2015, 14:12

Published 11 октября 2015, 14:12

Modified 9 декабря 2024, 16:34

Updated 9 декабря 2024, 16:34

От минуса к плюсу и обратно: погода на неделю в Перми

От минуса к плюсу и обратно: погода на неделю в Перми

11 октября 2015, 14:12
Фото: Properm.ru.
Самой холодной станет ночь на 12 октября.

Синоптики Гидрометцентра России обещают в Перми облачность и снег всю следующую неделю. Температура воздуха будет колебаться от -7 до +4 градусов. Самой холодной станет ночь на понедельник.

По данным международного сервиса Weather Underground, температура в Перми будет от -4 до +3. Но по ощущениям, вероятно, будет холоднее: при -5 градусах на термометре в воскресенье, температура ощущалась как -10 градусов.

В ближайшие несколько дней вероятность снега составит не меньше 50%. В четверг возможен дождь. Покров снега будет менее 2 см.

#Регион#Погода на неделю
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