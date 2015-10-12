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Posted 12 октября 2015, 07:50

Published 12 октября 2015, 07:50

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Через систему «Партнер-онлайн» с начала года в Сбербанке одобрено более 9 тыс. заявок на жилищный кредит

Через систему «Партнер-онлайн» с начала года в Сбербанке одобрено более 9 тыс. заявок на жилищный кредит

12 октября 2015, 07:50
Фото: Properm.ru.
Заявки на кредит, поданные в офисах партнеров Сбербанка через систему «Партнер онлайн» рассматриваются в приоритетном порядке.

Клиенты Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк активно пользуются возможностью подачи заявки на жилищный кредит Сбербанка в офисах агентств недвижимости и застройщиков, являющихся партнерами банка и отмеченных специальным стикером. С начала 2015 года через систему «Партнер онлайн» одобрено более 9 тыс. заявок на получение жилищных кредитов.

Подать заявку на жилищный кредит Сбербанка можно при обращении в офис агентства недвижимости или к застройщику, при этом достаточно иметь с собой паспорт и любой другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт, водительские права). Для клиентов, получающих заработную плату на счета, открытые в Сбербанке, достаточно одного документа — паспорта.

Заявки на кредит, поданные в офисах партнеров Сбербанка через систему «Партнер онлайн» рассматриваются в приоритетном порядке. Так, минимальное время одобрения заявки составило 2 часа.

«В этом году Сбербанк продолжил совершенствовать систему «Партнер-онлайн». В частности, добавлен функционал одобрения объекта недвижимости, что позволило сократить период выхода на сделку на 1–2 дня. Также в системе обновлен калькулятор, позволяющий подобрать оптимальную программу для клиента» — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Григорий Капелюшник.

На сегодняшний день к системе «Партнер Онлайн» в Западно-Уральском банке Сбербанка России присоединилось 954 партнера. Ознакомиться с полным перечнем партнеров и их адресами можно на официальном сайте банка в разделе «Приобретение готового жилья».

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