Через систему «Партнер-онлайн» с начала года в Сбербанке одобрено более 9 тыс. заявок на жилищный кредит

Подать заявку на жилищный кредит Сбербанка можно при обращении в офис агентства недвижимости или к застройщику, при этом достаточно иметь с собой паспорт и любой другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт, водительские права). Для клиентов, получающих заработную плату на счета, открытые в Сбербанке, достаточно одного документа — паспорта.