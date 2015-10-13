Сбербанк запускает акцию по ипотечному кредитованию на вторичном рынке жилья

Posted 13 октября 2015, 06:11
Published 13 октября 2015, 06:11
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Сбербанк запускает акцию «Единая ставка» в рамках ипотечного кредитования на цели приобретения готового жилья. Заявки в рамках акции принимаются до 31 декабря 2015 года.
Минимальная ставка в рамках акции с условием применения «защищенного кредита» составляет 13,45% годовых для клиентов, получающих заработную плату на карту Сбербанка. Для остальных категорий клиентов процентная ставка составляет 13,95%.
Ставки действуют на все сроки кредитования от 12 месяцев до 30 лет при любом первоначальном взносе от 20%.
Акция не распространяется на специальное предложение для молодых семей, в котором предусмотрены сниженные ставки от 12,5% годовых, отсутствует надбавка до регистрации ипотеки, а также возможен первоначальный взнос от 15% для семей с детьми.
«Новое ипотечное предложение упрощено до единой ставки вне зависимости от первоначального взноса и срока кредитования, что позволило улучшить предложение для отдельных групп клиентов на 0,3 — 0,55 процентных пункта», — прокомментировал председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов.