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Posted 13 октября 2015, 06:11

Published 13 октября 2015, 06:11

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Сбербанк запускает акцию по ипотечному кредитованию на вторичном рынке жилья

Сбербанк запускает акцию по ипотечному кредитованию на вторичном рынке жилья

13 октября 2015, 06:11
Фото: Properm.ru.
Минимальная ставка в рамках акции с условием применения «защищенного кредита» составляет 13,45% годовых для клиентов, получающих заработную плату на карту Сбербанка.

Сбербанк запускает акцию «Единая ставка» в рамках ипотечного кредитования на цели приобретения готового жилья. Заявки в рамках акции принимаются до 31 декабря 2015 года.

Минимальная ставка в рамках акции с условием применения «защищенного кредита» составляет 13,45% годовых для клиентов, получающих заработную плату на карту Сбербанка. Для остальных категорий клиентов процентная ставка составляет 13,95%.

Ставки действуют на все сроки кредитования от 12 месяцев до 30 лет при любом первоначальном взносе от 20%.

Акция не распространяется на специальное предложение для молодых семей, в котором предусмотрены сниженные ставки от 12,5% годовых, отсутствует надбавка до регистрации ипотеки, а также возможен первоначальный взнос от 15% для семей с детьми.

«Новое ипотечное предложение упрощено до единой ставки вне зависимости от первоначального взноса и срока кредитования, что позволило улучшить предложение для отдельных групп клиентов на 0,3 — 0,55 процентных пункта», — прокомментировал председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов.

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