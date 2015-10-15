УБРиР: Спрос на валюту снизился

В сентябре активность, как покупателей, так и продавцов валюты снизилась по ряду причин. Как рассказал, руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов, те, кто хотел продать валюту с целью зафиксировать прибыль от роста курса доллара (евро) могли сделать это еще в конце августа, когда котировки достигали пиковых значений. «Отмечу, что в сентябре укрепление доллара замедлилось, пара руб./долл. торговалась в широком диапазоне — 64.00–69.00 руб./долл. Можно предположить, что продавцы валюты надеялись на возвращение к максимумам, а покупатели ожидали, что ситуация на рынках изменится, и рубль получит шанс на укрепление. Также невысокую активность можно связать с завершением периода летних отпусков — поток туристов, покупающих доллары и евро для поездок за границу, сократился. Ещё одной возможной причиной могла стать тенденция к уменьшению денежных доходов граждан в условиях падения темпов роста российской экономики», — отметил Зотов.