УБРиР: Спрос на валюту снизился

Posted 15 октября 2015, 06:03
Published 15 октября 2015, 06:03
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
В сентябре Уральский банк реконструкции и развития зафиксировал снижение спроса на валютно-обменные операции по сравнению с августом 2015 года. За первый месяц осени было совершено почти 15 тыс. наличных сделок по купле-продаже евро и долларов, это на 20% больше, чем в сентябре 2014 года (12 тыс.), однако на 32% меньше, чем в августе 2015 (22 тыс.). И, если в августе клиенты активно продавали валюту, то в сентябре сделки по покупке-продаже сбалансировались — 50% на 50%.
В сентябре активность, как покупателей, так и продавцов валюты снизилась по ряду причин. Как рассказал, руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов, те, кто хотел продать валюту с целью зафиксировать прибыль от роста курса доллара (евро) могли сделать это еще в конце августа, когда котировки достигали пиковых значений. «Отмечу, что в сентябре укрепление доллара замедлилось, пара руб./долл. торговалась в широком диапазоне — 64.00–69.00 руб./долл. Можно предположить, что продавцы валюты надеялись на возвращение к максимумам, а покупатели ожидали, что ситуация на рынках изменится, и рубль получит шанс на укрепление. Также невысокую активность можно связать с завершением периода летних отпусков — поток туристов, покупающих доллары и евро для поездок за границу, сократился. Ещё одной возможной причиной могла стать тенденция к уменьшению денежных доходов граждан в условиях падения темпов роста российской экономики», — отметил Зотов.
Объем наличных сделок за сентябрь составил 832 млн. в рублёвом эквиваленте, что на 64% меньше, чем в августе. Средняя сумма сделки в сентябре была около 55,8 тыс. в рублевом эквиваленте, что в два раза меньше, чем в августе (105,6 тыс. руб.).
Вначале осени клиенты продали валюту банку на 345 млн. рублей, из них 248 млн приходится на доллары США, и 97 млн — на евро. Куплено у банка валюты было на 487 млн. в рублевом эквиваленте, из них 327 млн — доллары, и почти 160 млн — евро.
«Если говорить о прогнозе курса рубля, то в октябре российская валюта вполне может вернуться к отметке 60 руб./долл. в случае возобновления роста цен на нефть. Что касается спроса на валюту, то инвестиционный спрос может незначительно возрасти», — подчеркнул Владимир Зотов.