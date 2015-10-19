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Posted 19 октября 2015, 11:38

Published 19 октября 2015, 11:38

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Сбербанк улучшил условия овердрафтного кредитования крупного и среднего бизнеса

Сбербанк улучшил условия овердрафтного кредитования крупного и среднего бизнеса

19 октября 2015, 11:38
Фото: Properm.ru.
В числе новых преимуществ для клиентов — увеличение срока кредитования до одного года, увеличение продолжительности срока пользования траншем для всех клиентов до 90 дней.

Сбербанк улучшил условия овердрафтного кредитования корпоративных клиентов, представляющих крупный и средний бизнес. В числе новых преимуществ для клиентов — увеличение срока кредитования до одного года, увеличение продолжительности срока пользования траншем для всех клиентов до 90 дней.

«Эти улучшения сделали овердрафтное кредитование в Сбербанке еще более привлекательным как для действующих клиентов банка, так и для тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые пока не являются клиентами Сбербанка», — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников.

Более подробная информация о новых условиях овердрафтного кредитования — на сайте банка.

Овердрафтный кредит предоставляется для покрытия временного кассового разрыва в обороте денежных средств по счету клиента, имеющего устойчивое финансовое положение, при условии отсутствия просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

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