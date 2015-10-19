Сбербанк улучшил условия овердрафтного кредитования крупного и среднего бизнеса

Posted 19 октября 2015, 11:38
Published 19 октября 2015, 11:38
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Сбербанк улучшил условия овердрафтного кредитования корпоративных клиентов, представляющих крупный и средний бизнес. В числе новых преимуществ для клиентов — увеличение срока кредитования до одного года, увеличение продолжительности срока пользования траншем для всех клиентов до 90 дней.
«Эти улучшения сделали овердрафтное кредитование в Сбербанке еще более привлекательным как для действующих клиентов банка, так и для тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые пока не являются клиентами Сбербанка», — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников.
Более подробная информация о новых условиях овердрафтного кредитования — на сайте банка.
Овердрафтный кредит предоставляется для покрытия временного кассового разрыва в обороте денежных средств по счету клиента, имеющего устойчивое финансовое положение, при условии отсутствия просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.