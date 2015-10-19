Сбербанк улучшил условия овердрафтного кредитования крупного и среднего бизнеса

«Эти улучшения сделали овердрафтное кредитование в Сбербанке еще более привлекательным как для действующих клиентов банка, так и для тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые пока не являются клиентами Сбербанка», — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников.



Более подробная информация о новых условиях овердрафтного кредитования — на сайте банка.