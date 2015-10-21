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Posted 21 октября 2015, 10:29

Published 21 октября 2015, 10:29

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Ведущие эксперты по коммерческой недвижимости встретятся в Перми обсудить ошибки планирования площадей

Ведущие эксперты по коммерческой недвижимости встретятся в Перми обсудить ошибки планирования площадей

21 октября 2015, 10:29
Фото: Properm.ru.
27 октября в Перми состоится стратегическая сессия «Инвестиции в коммерческую недвижимость. Стрит-ритэйл: «за» и «против».

Экспертов из разных городов России обсудят типовые ошибки планирования коммерческих площадей в жилых комплексах. Екатерина Гресс, генеральный директор IDEM (Нижний Новгород) считает, что в большинстве случаев в российских городах «типовой проект просто накладывается на территорию, копируя все коммерческие помещения».

По мнению Алексея Терентьева, директора Департамента продаж компании «ТАЛАН» в Перми, перед проектированием торговых объектов важно проводить качественное исследование потребностей конечных потребителей — будущих арендаторов. «Создавая проект «Нового центра», мы провели более 100 интервью с экспертами, инвесторами и арендаторами, чтобы получить современные планировочные решения, удобные для ведения бизнеса».

Программа стратегической сессии состоит из трех раутов. Первый раут будет посвящен обзору текущей ситуации на рынке коммерческой недвижимости в разрезе «Россия, регионы, Пермский край». Эксперты обсудят современные требования к формированию городского пространства. Модератором выступит Екатерина Гресс, генеральный директор IDEM (Москва).

Во втором рауте обсуждение инвестиционной привлекательности коммерческой недвижимости: ограничения и возможности для бизнеса, варианты экономического обоснования проектов и особенности управления. Модератор — Игорь Голубев, заместитель генерального директора компании PAN City Group (Пермь).

В третьем рауте участники обсудят особенности формата «стрит-ритэйл». Модератор — Эвелина Ишметова, заместитель генерального директора компании RRG (Москва). В заключение Анастасия Кременчук, директор по развитию, главный редактор портала о коммерческой недвижимости Арендатор.ру подведет итоговые решения трех раутов в формате открытой дискуссии с участниками.

Место проведения: г. Пермь, HILTON GARDEN INN PERM, ул. Мира, 45 б.
Зарегистрируйтесь: +7 912 88 68 064
Организатор: Маркетинговое агентство «Биржа деловых контактов»

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