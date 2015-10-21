Ведущие эксперты по коммерческой недвижимости встретятся в Перми обсудить ошибки планирования площадей

По мнению Алексея Терентьева, директора Департамента продаж компании «ТАЛАН» в Перми, перед проектированием торговых объектов важно проводить качественное исследование потребностей конечных потребителей — будущих арендаторов. «Создавая проект «Нового центра», мы провели более 100 интервью с экспертами, инвесторами и арендаторами, чтобы получить современные планировочные решения, удобные для ведения бизнеса».