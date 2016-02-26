Энергетики ООО «ПСК» готовятся к старту летней ремонтной кампании

Posted 26 февраля 2016, 12:47
Published 26 февраля 2016, 12:47
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг. и будущей зиме, ООО «Пермская сетевая компания» особое внимание уделяло реконструкции обслуживаемым магистральным и распределительным тепловым сетям. Для плановой замены выбраны участки, от работы которых зависит эффективное распределение нагрузки и надежность функционирования тепловой инфраструктуры.
Для бесперебойного прохождения текущего отопительного периода были капитально отремонтированы теплосети в микрорайонах Крохалева и Садовый Перми. Принятые меры позволили повысить стабильность теплоснабжения потребителей. Для качественной подачи энергоресурса в зоне снабжения Пермской ТЭЦ-9 заменены тепловые сети на улице Танкистов общей протяженностью 391 м. В рамках модернизации квартальных сетей было заменено 2,7 тыс. м трубопроводов на отрезках от центральных тепловых пунктов (ЦТП) до вводов в здание.
Одним из основных направлений работы является повышение качества услуги горячего водоснабжения, реализация которого проходит в рамках федерального проекта «ГВС 2.0». Суть программы – планомерное снижение сроков отключений горячей воды на время «опрессовок» с нормативных двух недель до девяти дней и ниже по городам-участникам.
В прошлом году инновации во второй раз применялись в Перми, Краснокамске, Чайковском и впервые – в Губахе. В течение лета проверено на прочность и плотность 1150 км магистральных и распределительных теплосетей в Перми и Краснокамске. Всего к отопительному сезону будут подготовлены коммуникации, по которым энергоресурс подается более чем в 8 тыс. домов в Пермском крае.
В преддверии отопительного сезона 2016-2017 гг. теплоэнергетики сформировали план весенне-летних работ. Помимо обязательных гидравлических испытаний, в Перми намечен капремонт теплосетей по ул. Героев Хасана с выходом на ул. Куйбышева, ул. Леонова, ул. Декабристов, ул. Маршала Рыбалко и ул. Светлогорская. Кроме того, запланирован старт программы по автоматизации ЦТП с установкой телеметрического оборудования. Эти меры позволят обеспечить необходимый уровень контроля над работой объектов теплосетевой инфраструктуры и повысят надежность энергоснабжения граждан.