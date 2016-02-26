Энергетики ООО «ПСК» готовятся к старту летней ремонтной кампании

В прошлом году инновации во второй раз применялись в Перми, Краснокамске, Чайковском и впервые – в Губахе. В течение лета проверено на прочность и плотность 1150 км магистральных и распределительных теплосетей в Перми и Краснокамске. Всего к отопительному сезону будут подготовлены коммуникации, по которым энергоресурс подается более чем в 8 тыс. домов в Пермском крае.