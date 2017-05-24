Клиенты «Сбербанка Первого» получили возможность возвращать до 10% от стоимости покупок

Для новых клиентов действует welcome-период, в течение которого повышенные бонусы начисляются вне зависимости от суммы трат в месяц. За этот период можно понять, как быстро копятся бонусы, и решить, на что их можно потратить. Для тех, у кого уже есть карте VISA Infinite и/или World MasterCard Elite «Сбербанка Первого», достаточно проверить наличие регистрации в программе «Спасибо от Сбербанка».