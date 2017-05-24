Клиенты «Сбербанка Первого» получили возможность возвращать до 10% от стоимости покупок

Posted 24 мая 2017, 11:53
Published 24 мая 2017, 11:53
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Премиальные клиенты Сбербанка — владельцы пакета услуг «Сбербанк Первый» смогут возвращать до 10% от стоимости покупок по картам VISA Infinite и World MasterCard Elite.
При оплате в кафе и ресторанах держатель карты получит 10% от суммы чека бонусами СПАСИБО, при покупках в любых супермаркетах — 5%. За другие покупки — 0,5%. Один бонус СПАСИБО равен одному рублю скидки. Бонусы в повышенных категориях клиент получает, если траты по его карте в прошлом месяце составили 150 тыс. рублей и выше.
«Для того чтобы клиенты получали больше бонусов, мы убрали «лишнее» и оставили только те категории трат, где они чаще пользуются картой, — это рестораны и супермаркеты, — подчеркнул управляющий Пермским отделением Сбербанка Сергей Безродный. — В то же время 150 000 рублей — невысокий порог для ежемесячных трат клиентов «Сбербанка Первого», если пользоваться картой ежедневно. Благодаря такому решению нам удалось сделать предложение более интересным».
Накопленные бонусы можно в режиме онлайн обменять на скидки до 99% у партнёров программы «Спасибо от Сбербанка»: на авиабилеты по всему миру, оплату ВИП-услуг в аэропортах, билеты в театры, на концерты, шоу и многое другое (более 70 000 торговых точек по всей стране).
«В отличие от других карт, по карте «Сбербанк Первый» нет ограничений на накопление бонусов. Действует простое правило — чем больше оборот, тем больше бонусов, — уточнил Сергей Безродный. — Бонусы начисляются при оплате покупок как в России, так и за рубежом. Таким образом, карта «Сбербанка Первого» позволит клиенту совершать ежедневные покупки всегда с максимальной выгодой».
Для новых клиентов действует welcome-период, в течение которого повышенные бонусы начисляются вне зависимости от суммы трат в месяц. За этот период можно понять, как быстро копятся бонусы, и решить, на что их можно потратить. Для тех, у кого уже есть карте VISA Infinite и/или World MasterCard Elite «Сбербанка Первого», достаточно проверить наличие регистрации в программе «Спасибо от Сбербанка».
Чтобы стать обладателем карты с повышенными бонусами, клиенту необходимо открыть пакет услуг «Сбербанк Первый», получить бесплатную карту VISA Infinite и/или World MasterCard Elite, зарегистрироваться в бонусной программе «Спасибо от Сбербанка» и тратить по карте от 150 тыс. рублей в месяц.
Подробнее о карте — на сайте.