Сбербанк впервые в России запустил мобильное приложение для оформления ипотеки

Для отправки документов достаточно их сфотографировать на смартфон и подгрузить в приложение. Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market.



В 2016 году Сбербанк запустил портал «ДомКлик». С начала 2017 года на «ДомКлик» зарегистрировано 60 тыс. клиентов, выдано около 5 млрд рублей ипотечных кредитов. Портал «ДомКлик», помимо оформления ипотеки, позволяет выбрать также объект недвижимости, в Москве и Московской области заказать оценку и правовую экспертизу недвижимости. На портале представлено 500 тысяч объектов недвижимости. С помощью «ДомКлика» недвижимость продают уже 1400 застройщиков и агентств недвижимости. Партнёрам Сбербанка сервис позволяет бесплатно загрузить предложения о продаже объектов недвижимости на портал.