Внешний госдолг России составил 47,3 миллиарда долларов. Он снизился, сообщает Минфин

Posted 19 августа 2018, 05:15
Published 19 августа 2018, 05:15
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Внешний государственный долг России по состоянию на 1 августа составил 47,3 млрд долларов. Информация об этом была опубликована на сайте Министерства финансов РФ. Согласно предыдущему отчету минфина, за месяц объем внешнего госдолга сократился. По состоянию на 1 июля эта сумма была равна 50,9 млрд долларов.
Как сообщает портал Banki.ru, с декабря 2012 года нынешний объем госдолга стал минимальным. Тогда сумма внешнего госдолга оценивалась в 40,9 млрд долларов, но уже в январе 2013 года внешний госдолг составил 50,8 млрд долларов.