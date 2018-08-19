Внешний госдолг России составил 47,3 миллиарда долларов. Он снизился, сообщает Минфин

Внешний государственный долг России по состоянию на 1 августа составил 47,3 млрд долларов. Информация об этом была опубликована на сайте Министерства финансов РФ. Согласно предыдущему отчету минфина, за месяц объем внешнего госдолга сократился. По состоянию на 1 июля эта сумма была равна 50,9 млрд долларов.