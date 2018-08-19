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Posted 19 августа 2018, 05:15

Published 19 августа 2018, 05:15

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Внешний госдолг России составил 47,3 миллиарда долларов. Он снизился, сообщает Минфин

Внешний госдолг России составил 47,3 миллиарда долларов. Он снизился, сообщает Минфин

19 августа 2018, 05:15
Фото: Properm.ru.
Нынешний объем госдолга стал минимальным с 2012 года.

Внешний государственный долг России по состоянию на 1 августа составил 47,3 млрд долларов. Информация об этом была опубликована на сайте Министерства финансов РФ. Согласно предыдущему отчету минфина, за месяц объем внешнего госдолга сократился. По состоянию на 1 июля эта сумма была равна 50,9 млрд долларов.

Как сообщает портал Banki.ru, с декабря 2012 года нынешний объем госдолга стал минимальным. Тогда сумма внешнего госдолга оценивалась в 40,9 млрд долларов, но уже в январе 2013 года внешний госдолг составил 50,8 млрд долларов.

#Банки
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