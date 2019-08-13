Команда пермского «УРАЛХИМа» – призёр Спартакиады трудящихся Пермского края

В филиале «ПМУ» уделяется большое внимание созданию условий для здорового образа жизни работников. В течение всего года среди цехов проходят соревнования по 15 видам спорта в рамках заводской спартакиады. Для заводчан организуются бесплатные тренировки по баскетболу, волейболу, настольному теннису, выдаются сертификаты в бассейн. Филиал «ПМУ» уже много лет является лидером отраслевой спартакиады крайкома «Росхимпрофсоюза».