Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшую неделю

Posted 9 января 2020, 03:42
Published 9 января 2020, 03:42
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Пермском крае ожидается потепление и осадки. Такой прогноз на ближайшую неделю дают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. По данным синоптиков, к вечеру 9 января температура повысится до -5…-10° (теплее всего будет по северо-западу края), а 10 января — до -3…-5°. Также в эти дни прогнозируются небольшие или умеренные осадки.
К выходным ожидается кратковременное похолодание — в некоторых территориях края до -15° при пояснениях. Однако уже в начале следующей недели (13 января) в Прикамье ожидается резкое потепление до 0…-3°, которое будет сопровождаться осадками. «Пока траектория циклона точно не определена, но снегопады и потепление следует ожидать в любом случае», — отмечают синоптики.