Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшую неделю

В Пермском крае ожидается потепление и осадки. Такой прогноз на ближайшую неделю дают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. По данным синоптиков, к вечеру 9 января температура повысится до -5…-10° (теплее всего будет по северо-западу края), а 10 января — до -3…-5°. Также в эти дни прогнозируются небольшие или умеренные осадки.