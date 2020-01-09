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Posted 9 января 2020, 03:42

Published 9 января 2020, 03:42

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшую неделю

Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшую неделю

9 января 2020, 03:42
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Температура воздуха будет выше климатической нормы.

В Пермском крае ожидается потепление и осадки. Такой прогноз на ближайшую неделю дают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. По данным синоптиков, к вечеру 9 января температура повысится до -5…-10° (теплее всего будет по северо-западу края), а 10 января — до -3…-5°. Также в эти дни прогнозируются небольшие или умеренные осадки.

К выходным ожидается кратковременное похолодание — в некоторых территориях края до -15° при пояснениях. Однако уже в начале следующей недели (13 января) в Прикамье ожидается резкое потепление до 0…-3°, которое будет сопровождаться осадками. «Пока траектория циклона точно не определена, но снегопады и потепление следует ожидать в любом случае», — отмечают синоптики.

#Регион
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