Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»

Posted 13 января 2020, 11:09
Published 13 января 2020, 11:09
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Сегодня, 13 января, транспортирующая организация ООО «Уралтеплосервис» проводит работы на тепловой сети, через которую тепловая энергия транзитом поступает потребителям «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» в микрорайоне Владимирский.
На время ремонта из-за действий транспортировщика тепла снижены параметры подачи отопления и горячей воды для 117 потребителей, в том числе, 69 жилых домов. Работы на тепловой сети, которую обслуживает «Уралтеплосервис», завершатся к 18:00, после этого теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
В настоящее время теплоснабжение Владимирского осуществляется по резервной схеме — от ВК-3. Подача тепла необходима для исключения риска размораживания систем отопления многоквартирных домов.
Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» готовы оказать помощь жителям Владимирского при сбоях в работе теплопринимающего оборудования, вызванного действиями «Уралтеплосервис». О проблемах с теплоснабжением жители могут сообщить по телефону горячей линии (342) 243–72–99.