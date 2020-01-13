Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»

На время ремонта из-за действий транспортировщика тепла снижены параметры подачи отопления и горячей воды для 117 потребителей, в том числе, 69 жилых домов. Работы на тепловой сети, которую обслуживает «Уралтеплосервис», завершатся к 18:00, после этого теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме.