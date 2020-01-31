Январь 2020 года может стать самым снежным в Прикамье за всю историю метеонаблюдений

По данным ГИС-центра, снегопад на большей части края начнется во второй половине дня и продолжится до утра понедельника. «В Перми по разным оценкам может выпасть 4–7 мм осадков, а по востоку края до 15 мм. Если в Перми за день выпадет 3 мм осадков или более, январь 2020 года станет самым снежным за всю историю метеонаблюдений», — сообщают синоптики. Прошлый рекорд по осадкам был поставлен в 2001 году, когда сумма осадков достигла 81 мм.