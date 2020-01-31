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Posted 31 января 2020, 08:40

Published 31 января 2020, 08:40

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Январь 2020 года может стать самым снежным в Прикамье за всю историю метеонаблюдений

Январь 2020 года может стать самым снежным в Прикамье за всю историю метеонаблюдений

31 января 2020, 08:40
Фото: Properm.ru.
В этом месяце синоптики зафиксировали 21 день со снегопадом. Высота снежного покрова в Перми за нынешний январь увеличилась с 43 до 72 см.

С начала января в Пермском крае суммарно выпало 79 мм осадков, что на 75% больше месячной нормы. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Синоптики также отмечают, что в ближайшие сутки из-за теплого и влажного воздуха, поступающего из южных районов европейской части России, снегопады продолжатся.

По данным ГИС-центра, снегопад на большей части края начнется во второй половине дня и продолжится до утра понедельника. «В Перми по разным оценкам может выпасть 4–7 мм осадков, а по востоку края до 15 мм. Если в Перми за день выпадет 3 мм осадков или более, январь 2020 года станет самым снежным за всю историю метеонаблюдений», — сообщают синоптики. Прошлый рекорд по осадкам был поставлен в 2001 году, когда сумма осадков достигла 81 мм.

#Регион
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