Эксперты рассказали, как защититься от новой мошеннической схемы с кредитам

Posted 5 февраля 2020, 11:18
Published 5 февраля 2020, 11:18
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Банк России сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами. Ее суть заключается в том, что после выдачи займа кредитор «исчезает» и заемщику некому возвращать долги. Спустя некоторое время на должника подают иск в суд, требуя вернуть не только долг, и повышенные проценты, но и штрафы за нарушения условий договора.
В беседе с RT эксперта в области информационной безопасности Александр Власов, посоветовал россиянам отказаться от займов у частных лиц и микрофинансовых организаций. Он также отметил, что нужно внимательно смотреть договор и то, как в нём прописана система возврата денег.