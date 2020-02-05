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Posted 5 февраля 2020, 11:18

Published 5 февраля 2020, 11:18

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Эксперты рассказали, как защититься от новой мошеннической схемы с кредитам

Эксперты рассказали, как защититься от новой мошеннической схемы с кредитам

5 февраля 2020, 11:18
Фото: Properm.ru.
Россиянам стоит внимательней читать договор и отказаться от займов у сомнительных компаний.

Банк России сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами. Ее суть заключается в том, что после выдачи займа кредитор «исчезает» и заемщику некому возвращать долги. Спустя некоторое время на должника подают иск в суд, требуя вернуть не только долг, и повышенные проценты, но и штрафы за нарушения условий договора.

В беседе с RT эксперта в области информационной безопасности Александр Власов, посоветовал россиянам отказаться от займов у частных лиц и микрофинансовых организаций. Он также отметил, что нужно внимательно смотреть договор и то, как в нём прописана система возврата денег.

#Банки
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