Эксперты рассказали, как защититься от новой мошеннической схемы с кредитам

Банк России сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами. Ее суть заключается в том, что после выдачи займа кредитор «исчезает» и заемщику некому возвращать долги. Спустя некоторое время на должника подают иск в суд, требуя вернуть не только долг, и повышенные проценты, но и штрафы за нарушения условий договора.