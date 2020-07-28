Группа компаний ПЗСП сообщила о плановом повышении цен на квартиры

Так, сегодня ПЗСП предлагает большой выбор квартир в разных районах Перми. В центре города завершено возведение коробки дома по ул. Кисловодской, 12, сдача новостройки состоится уже в конце 2020 года. Также в этом году будут сданы в эксплуатацию объекты в микрорайоне Вышка-2: дом по ул. Иньвенской, 19 и вторая очередь дома по ул. Целинной, 53. В этом же микрорайоне идет строительство дома на ул. Баранчинской, 16, срок сдачи объекта 4 квартал 2021 года. Активную работу ПЗСП ведет в микрорайоне Водники: в 2021 и 2022 годах здесь будут сданы дома по ул. Ушакова, 15 и Ушакова, 65.