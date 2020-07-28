properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2020, 07:23

Published 28 июля 2020, 07:23

Modified 2 марта 2023, 15:55

Updated 2 марта 2023, 15:55

Группа компаний ПЗСП сообщила о плановом повышении цен на квартиры

28 июля 2020, 07:23
Планируется, что цены повысятся с 10 августа.

Увеличение цен произойдет с 10 августа и коснется всех строящихся объектов группы компаний ПЗСП. Увеличение стоимости — плановое событие, связанное, прежде всего, с ростом стадии строительной готовности объектов и текущим спросом на квартиры в них. Главными преимуществами объектов группы компаний ПЗСП является высокое качество строительства, полная отделка квартир, комфортные планировки и гарантированная надёжность застройщика.

Так, сегодня ПЗСП предлагает большой выбор квартир в разных районах Перми. В центре города завершено возведение коробки дома по ул. Кисловодской, 12, сдача новостройки состоится уже в конце 2020 года. Также в этом году будут сданы в эксплуатацию объекты в микрорайоне Вышка-2: дом по ул. Иньвенской, 19 и вторая очередь дома по ул. Целинной, 53. В этом же микрорайоне идет строительство дома на ул. Баранчинской, 16, срок сдачи объекта 4 квартал 2021 года. Активную работу ПЗСП ведет в микрорайоне Водники: в 2021 и 2022 годах здесь будут сданы дома по ул. Ушакова, 15 и Ушакова, 65.

«Рост цен на квартиры во многом является признаком высокой динамики строительства, а также надежности компании и свидетельствует о том, что проект востребован на рынке и квартиры в нем активно покупаются, — отмечают специалисты рынка недвижимости. — Поэтому если вы задумываетесь о покупке квартиры от надёжного застройщика — сейчас самое время».

Не откладывайте покупку квартиры — купите её сейчас, пока цены не выросли, а квартиры есть в наличии. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн вы сможете на сайте ПЗСП. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8–800–300–7977.

Проектная документация доступна на сайте единой информационной системы жилищного строительства. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 — АО «ПЗСП», ул. Адмирала Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники», ул. Целинная, 53 — ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Баранчинская, 16 — ООО «Спецстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 — ООО «Спецстрой Кисловодская, 12».

#Новости компаний недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика