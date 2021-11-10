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Posted 10 ноября 2021, 10:00

Published 10 ноября 2021, 10:00

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае и гололедице

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае и гололедице

10 ноября 2021, 10:00
Фото: 1MI.
Скорость порывов ветра может достигнуть 18 м/с.

В Пермском крае 10 и 11 ноября ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Вместе с тем на дорогах установится гололедица. Ночью температура -12...-7°, днем -6...-1°, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России со ссылкой на данные синоптиков.

Во время гололедицы пермякам стоит наступать на всю подошву, ходить не торопясь. Пожилым людям в МЧС рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

#Регион
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