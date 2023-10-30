properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 12:03

Published 30 октября, 12:03

Modified 30 октября, 12:05

Updated 30 октября, 12:05

В Госдуме усомнились, что отказ по одобренным ипотекам считается нарушением

В Госдуме усомнились, что отказ по одобренным ипотекам считается нарушением

30 октября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Николай Николаев не считает, что отказ в одобренной ипотеке является нарушением законодательства со стороны банка, и считает, что этот вопрос должны решать правительство, Минфин и Минстрой, а ЦБ может помочь людям в такой ситуации через субсидирование процентной ставки.

В Государственной Думе возникли сомнения относительно того, является ли отказ в предоставлении одобренной ипотеки нарушением закона. Николай Николаев, депутат Госдумы, высказал свое мнение об этом в интервью журналистам, пишет uralpolit.ru.

По его словам, вопрос об отказе в ипотеке не определен на уровне законодательства. Это скорее вопрос договорных отношений и правил банка. Он также заявил, что влиять на данный процесс может только Центральный Банк, но, вероятнее всего, они этого делать не будут. Однако можно помочь людям, которые оказались в такой ситуации, путем субсидирования процентной ставки. Пока неизвестно, готовы ли Банк России и правительство предложить подобные меры. Вопросы подобного рода, по словам Николаева, должны решать правительство, Минфин и Минстрой.

Напомним, что 27 октября Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 15%. В результате этого банки начали отказывать клиентам в получении одобренной ипотеки. Треть заемщиков столкнулись с такой проблемой.

Ранее эксперты предполагали, что повышение ключевой ставки сделает ипотеку менее доступной, и в связи с этим девелоперам придется сократить количество жилых площадей. Телеканал 360 сообщал, что после повышения ставки рынок может перейти в состояние стагнации. Однако для людей все равно необходимо приобретать жилье или инвестировать в него сбережения для сохранности.

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25