В Госдуме усомнились, что отказ по одобренным ипотекам считается нарушением

По его словам, вопрос об отказе в ипотеке не определен на уровне законодательства. Это скорее вопрос договорных отношений и правил банка. Он также заявил, что влиять на данный процесс может только Центральный Банк, но, вероятнее всего, они этого делать не будут. Однако можно помочь людям, которые оказались в такой ситуации, путем субсидирования процентной ставки. Пока неизвестно, готовы ли Банк России и правительство предложить подобные меры. Вопросы подобного рода, по словам Николаева, должны решать правительство, Минфин и Минстрой.