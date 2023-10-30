В Госдуме усомнились, что отказ по одобренным ипотекам считается нарушением

Posted 30 октября, 12:03
Published 30 октября, 12:03
Modified 30 октября, 12:05
Updated 30 октября, 12:05
В Государственной Думе возникли сомнения относительно того, является ли отказ в предоставлении одобренной ипотеки нарушением закона. Николай Николаев, депутат Госдумы, высказал свое мнение об этом в интервью журналистам, пишет uralpolit.ru.
По его словам, вопрос об отказе в ипотеке не определен на уровне законодательства. Это скорее вопрос договорных отношений и правил банка. Он также заявил, что влиять на данный процесс может только Центральный Банк, но, вероятнее всего, они этого делать не будут. Однако можно помочь людям, которые оказались в такой ситуации, путем субсидирования процентной ставки. Пока неизвестно, готовы ли Банк России и правительство предложить подобные меры. Вопросы подобного рода, по словам Николаева, должны решать правительство, Минфин и Минстрой.
Напомним, что 27 октября Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 15%. В результате этого банки начали отказывать клиентам в получении одобренной ипотеки. Треть заемщиков столкнулись с такой проблемой.
Ранее эксперты предполагали, что повышение ключевой ставки сделает ипотеку менее доступной, и в связи с этим девелоперам придется сократить количество жилых площадей. Телеканал 360 сообщал, что после повышения ставки рынок может перейти в состояние стагнации. Однако для людей все равно необходимо приобретать жилье или инвестировать в него сбережения для сохранности.