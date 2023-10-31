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Posted 31 октября, 04:57

Published 31 октября, 04:57

Modified 31 октября, 05:00

Updated 31 октября, 05:00

«Пятёрочка» подключила систему быстрых платежей для оплаты доставки

«Пятёрочка» подключила систему быстрых платежей для оплаты доставки

31 октября 2023, 04:57
Фото: 1MI
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С помощью СБП вы сможете быстрее и комфортнее оплачивать заказы.

Сервис «Пятёрочка Доставка» объявил о подключении системы быстрых платежей (СБП) для оплаты заказов. Для подключения оплаты заказов через СБП нужно совершить следующие действия после формирования корзины:

  • Выберите «Новый счет СБП» в способах оплаты.
  • Нажмите кнопку «Оформить заказ», укажите необходимую информацию и нажмите «Далее».
  • Нажмите «Оплатить» в форме оплаты, затем выберите в появившемся списке удобный банк, после чего вы будете автоматически перенаправлены в приложение банка.
  • Согласитесь в приложении банка на подписку и оплату. Вы вернетесь в приложение «Пятёрочка», где будет создан заказ.
  • После сбора заказа, на стадии «Фасовка», СБП автоматически спишет требуемую сумму с вашего счета.

В дальнейшем вам не нужно будет выполнять все эти действия, потому что счет СБП уже зафиксируется в приложении. Достаточно будет просто указать его как способ оплаты.

Торговая сеть «Пятёрочка»  — крупная российская сеть продуктовых магазинов «у дома», которая насчитывает 20 761 точек в 69 регионах России по состоянию на 30 сентября 2023 года. Вместе с торговыми сетями «Перекрёсток» и «Чижик», цифровыми бизнесами «Впрок», 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформой Food.ru она входит в X5 Group.

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