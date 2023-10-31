«Пятёрочка» подключила систему быстрых платежей для оплаты доставки

Posted 31 октября, 04:57
Published 31 октября, 04:57
Modified 31 октября, 05:00
Updated 31 октября, 05:00
Сервис «Пятёрочка Доставка» объявил о подключении системы быстрых платежей (СБП) для оплаты заказов. Для подключения оплаты заказов через СБП нужно совершить следующие действия после формирования корзины:
В дальнейшем вам не нужно будет выполнять все эти действия, потому что счет СБП уже зафиксируется в приложении. Достаточно будет просто указать его как способ оплаты.
Торговая сеть «Пятёрочка» — крупная российская сеть продуктовых магазинов «у дома», которая насчитывает 20 761 точек в 69 регионах России по состоянию на 30 сентября 2023 года. Вместе с торговыми сетями «Перекрёсток» и «Чижик», цифровыми бизнесами «Впрок», 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформой Food.ru она входит в X5 Group.