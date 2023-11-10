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Posted 10 ноября, 08:40

Published 10 ноября, 08:40

Modified 10 ноября, 08:42

Updated 10 ноября, 08:42

Детский мир на окраине Великого Новгорода

Детский мир на окраине Великого Новгорода

10 ноября 2023, 08:40
Детский мир на окраине Великого Новгорода
Как спланировать современный и удобный садик? Что учесть при его постройке? На этот вопрос отвечают педагоги и воспитанники детского сада № 83 в Великом Новгороде, в котором созданы все условия для счастливого детства в проекте «Недетский вопрос».
Детский мир на окраине Великого Новгорода

Как преобразить окраину?

После постройки новых жилых комплексов на северной окраине Великого Новгорода, в районе Колмово, остро встал вопрос о современном детском садике. Чтобы новгородцам не приходилось возить малышей с периферии в другие части города, в 2021 году у детского сада № 83 построили третий корпус.

Новый сад создан по всем стандартам для обеспечения комфорта своим 190 воспитанникам, а родителям — возможности спокойно работать.

Как дети видят будущее?

Что такое комфорт и каким должен быть современный детский сад, ответили сами маленькие обитатели нового учреждения.

«В детском саду дети понимают, что хорошо, а что плохо», — будущий философ Коля выдает очень глубокие мысли.

«Всё должно быть очень красиво», — раскрывает свою природную тягу к эстетике Лера.

«В будущем должны сделать летающие машины», — сходятся во мнении подружки Аня и Ева.

«Не только детский сад, а весь город будет наполнен любовью», — делится не по годам правильными мыслями Милана.

Как дети видят будущееКак дети видят будущее
Как дети видят будущееКак дети видят будущее
Как дети видят будущееКак дети видят будущее
Как дети видят будущееКак дети видят будущее
Как дети видят будущееКак дети видят будущее
Как дети видят будущееКак дети видят будущее
Как дети видят будущее

Развитие с разных ракурсов

Особые потребности детей с ограниченными возможностями тут учли уже на стадии проекта. Образовательные программы созданы таким образом, чтобы все ребята, независимо от возможностей, могли наслаждаться пребыванием в садике.

В садике действует клуб «Морские звездочки», где безопасно прививают любовь к плаванию. «Говоруша» и «Болтунишка», где проходят логопедические занятия. Есть программы «Английский малышам», «Игры с элементами спорта», а также «Футбол» для детей 3-7 лет.

Группы оснащены самыми новыми игрушками и материалами. Делается это для того, чтобы дети с удовольствием ходили в детский сад и стремились сюда вернуться. Каждое утро дети принимают участие в утреннем приветствии, эмоционально заряжаясь на весь день.

В саду регулярно проводят встречи с интересными людьми — ветеранами, представителями разных профессий. Это обогащает представления детей об окружающем мире, развивает их познавательный интерес и навыки коммуникации.

Достойное место в стране

Детский сад № 83 — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.

С 2019 года в Новгородской области построили пять школ и восемь детских садов почти на три тысячи мест для детей разных возрастов. Образовательные успехи выражаются в том, что область входит в топ-5 регионов России с самым высоким средним баллом ЕГЭ при зачислении на бюджетное обучение, уступая только таким гигантам как Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

#Видео#Недетский вопрос
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