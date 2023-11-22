Стронций в костях и формальдегид в крови. От чего болеют дети в Прикамье

Как говорят медики, занимающиеся детскими экопатологиями, территориальные природные факторы, влияющие на здоровье людей, исключить сложнее. А вот антропогенную нагрузку вполне реально сократить. Например, все помнят, как с 2020 года взялись за снижение выбросов предприятий в Норильске. Сейчас здесь внедряется новая, первая линия «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. По плану вредные выбросы в атмосферу сократятся на 20% уже в следующем году, после выхода на полную мощность — на 45%. При этом в масштабах всей страны снижение годового объёма вредных выбросов диоксида серы на НМЗ под Норильском будет весьма существенным — оно составит четвертую часть.