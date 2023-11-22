Стронций в костях и формальдегид в крови. От чего болеют дети в Прикамье

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Между загрязнением окружающей среды и хроническими заболеваниями у жителей региона есть прямая связь, говорится в ежегодном докладе минприроды. Заболеваемость, ассоциированная с качеством атмосферного воздуха в Прикамье, по итогам 2022 года составила 274,87 случаев на 100 тыс. населения, в том числе детского населения — 545,06 на 100 тыс. населения.
Как указывается в документе, к такому положению дел приводят как выбросы промышленных предприятий, так, в высокой степени — автомобильные выхлопы. Более всего страдают пермяки, особенно, живущие рядом со скоростными и загруженными транспортом автодорогами.
В атмосфере региона в достаточном объеме, чтобы вызвать разные болезни, присутствуют диоксид азота, формальдегид, оксид углерода, хлор и его соединения, хлористый водород и другие. В преобладающем числе случаев они вызывают ассоциированные с плохой экологией заболевания органов дыхания (56,6%), болезни системы кровообращения (22,5%), иммунные нарушения и болезни крови (11,4%), болезни нервной системы (9,5%).
В условиях существующего качества среды обитания у 87,5% обследованных детей и подростков установлена патология органов пищеварения, доминирующим вариантом которой являлись болезни желчевыводящих путей (75,0%). Болезни органов дыхания были выявлены у 72,2% обследованных детей, у 48,6% детей преобладала аллергопатология (аллергический ринит), у 20,8% детей выявлены хронические болезни миндалин. Болезни нервной системы выявлены у 45,8% обследованных детей, в 27,8% случаев поставлен диагноз — расстройство вегетативной нервной системы. Болезни кожи и подкожной клетчатки диагностированы у каждого третьего ребенка (36,1%), при этом аллергическая природа заболевания в виде атопического дерматита установлена у 16,67%. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, встречались у 23,6% обследованных детей и подростков. Такие пугающие цифры детской заболеваемости приводятся в докладе.
Пермские дети страдают от примесей в атмосферном воздухе и питьевой воде таких химических примесей, как акролеин, масляный альдегид, никель, пропионовый альдегид, толуол, формальдегид, хром. У 25 — 43% детей в Перми в крови было превышено содержание таких химических примесей, как бензапирен, бензол, марганец, цинк. У 2 — 16% детей были обнаружены превышения фоновых уровней содержания в крови ацетальдегида, меди, свинца, фенола, хлороформа, этилбензола. Такие ассоциированные с плохой экологией показатели медики выявили у 60% обследованных с 2020 по 2022 год детей.
В Краснокамске у обследованных подростков превышение фоновых уровней содержания масляного альдегида, пропионового альдегида, формальдегида в крови регистрировали в 94% и более случаев. В Березниках более, чем у 77% обследованных детей в крови были найдены такие токсиканты, как масляные, пропионовые альдегиды, формальдегиды. У 100% детей в Березниках отмечены превышения в моче гексана и гептана. Формальдегиды обнаруживают в крови у обследованных детей в Лысьве в 91-99% случаев.
В Кунгуре в источниках питьевой воды часто регистрируется стронций, который даже
в незначительных концентрациях может оказывать негативное влияние на здоровье детей. У всех обследованных в ходе углубленного медицинского осмотра детей школьного возраста, проживающих здесь, содержание стронция в крови превышало региональный фоновый уровень. В связи с этим, считают медики, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани регистрировались у 87,8% детей, при этом у каждого второго (54,9%) были установлены приобретенные деформации конечностей и деформирующие дорсопатии.
Как говорят медики, занимающиеся детскими экопатологиями, территориальные природные факторы, влияющие на здоровье людей, исключить сложнее. А вот антропогенную нагрузку вполне реально сократить. Например, все помнят, как с 2020 года взялись за снижение выбросов предприятий в Норильске. Сейчас здесь внедряется новая, первая линия «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. По плану вредные выбросы в атмосферу сократятся на 20% уже в следующем году, после выхода на полную мощность — на 45%. При этом в масштабах всей страны снижение годового объёма вредных выбросов диоксида серы на НМЗ под Норильском будет весьма существенным — оно составит четвертую часть.
Сможет ли «Серная программа» полностью решить проблему загрязнения воздуха в Норильске и Красноярском крае? Чтобы понять ее масштаб, достаточно упомянуть, что для реализации экологического проекта оборудовали цеха, которые по своим размерам почти не уступают самому действующему производству. Эти цеха заняли площадь, сопоставимую с 40 футбольными полями, а высота строений — на уровне Спасской башни Московского кремля.