Новые автомобили скорой помощи отправят в 8 районных больниц Сахалинской области

«Это третья машина, которая будет работать в Охинском районе на базе центральной больницы. По федеральным нормативам положена одна бригада скорой помощи на 10 тысяч жителей. В Охинском районе проживает 21 тысяча человек — потребность полностью закрывается. Учитывая отдаленность нашего муниципалитета и его протяженность, дополнительные машины помогают обеспечивать доступность медицинской помощи», — рассказал заместитель главного врача Охинской ЦРБ Александр Понажев.