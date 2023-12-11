Как за каменной стеной

Для начала нужно разделить два типа страхования — ипотечное страхование и собственно страхование недвижимости. Ипотечное страхование включает в себя несколько видов: непосредственно страхование объекта недвижимости, страхование жизни и здоровья, а также титульное страхование. Последнее — это страхование от потери права собственности: например, если после покупки квартиры обнаружилось, что там прописан кто-то еще, кого не было в договоре купли-продажи, и, соответственно, этот человек претендует на право собственности. Однако это достаточно редкая история, и основными видами ипотечного страхования являются страхование самого объекта недвижимости, а также жизни и здоровья.