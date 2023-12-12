Куда инвеститировать в 2024-м году?

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Вклады никто не отменял
Самый консервативный и стабильный, по крайней мере в России, инвестиционный инструмент — банковские вклады. На фоне решения Центробанка о поднятии ключевой ставки до 15% вклады тоже прибавили в весе. Например, ПСБ предлагает 14%* при сумме от 100 000 рублей.
К слову, эксперты не исключают, что Банк России поднимет ставку еще. Для этого есть несколько предпосылок, в том числе рост инфляции и государственные обязательства. Так что можно ожидать 16% и даже 17%.
Аналитики отмечают, что ЦБ РФ действует с опережением и может позволить себе поднять ставку на 1 или даже 2 процентных пункта, так как повышение не привело к охлаждению спроса на корпоративное кредитование. Говоря проще — бизнес продолжает брать кредиты, экономика движется вперед, деньги работают.
Опять же, эксперты говорят, что в 2024-м году Центробанк не будет приводить инфляцию к 4%, так что проценты по вкладам, скорее всего, будут высокими.
Если срочные вклады — слишком консервативный инструмент, следует обратить внимание на накопительные счета. В отличие от вклада процентная ставка накопительного счета может меняться банком. Также стоит внимательно изучить, по какому принципу начисляются проценты на остаток средств на счету. К примеру, у ПСБ есть счет «Акцент на процент»**, где можно получать до 14,5% годовых, и проценты начисляются ежедневно.
И самое главное — размещайте деньги в банках, входящих в государственную систему страхования вкладов. Тогда, даже если что-то случится с этим банком, государство выплатит вам деньги — максимум 1,4 млн рублей.
Акции или облигации
Акции требуют гораздо большего внимания инвестора, чем срочные вклады или накопительные счета. В этом случае нужны не только базовые знания экономики, но и навыки технического и фундаментального анализа. Придется также следить за новостями и информацией в специализированных изданиях, чтобы не пропустить момент, когда можно недорого прикупить бумаг в портфель или, наоборот, сбросить часть акций, если их цена существенно вырастет.
Впрочем, сегодня можно инвестировать проще. Многие банки предлагают услуги по капиталовложениям. У ПСБ на сайте целый раздел посвящен инвестициям. Здесь можно найти рекомендации, серьезные аналитические обзоры и многое другое, что будет полезно не только начинающим, но и опытным инвесторам. На сайте вам помогут открыть брокерский счет, без которого не получится инвестировать.
К слову, если не очень хочется вникать в рейтинги и котировки, можно вкладывать средства в акции, входящие в ММВБ-10. Важное преимущество в том, что в этот список входят только российские компании, поэтому никакие санкции не смогут помешать работать с ними.
Следует помнить, что высокая ключевая ставка Центробанка не очень хорошо отражается на акциях, так как компаниям приходится брать деньги у банков под более высокий процент, увеличивая затраты. Но чем хороши так называемые «голубые фишки» (акции топовых компаний) — они растут в долгосрочной перспективе.
На фоне выросшей ключевой ставки увеличивается доходность облигаций. А с учетом того, что их цена при этом падает, можно сделать довольно выгодное вложение. Но опять-таки облигации не все одинаковые, и надо поискать информацию о доходности, надежности, купонах и так далее.
Индивидуальный инвестиционный счет
Еще один отличный инструмент для начинающих инвесторов, который является брокерским счетом с налоговыми льготами. Для активных биржевых игроков он дает отличную возможность — освобождает от уплаты налогов на прибыль, полученную от торговли ценными бумагами.
Если же опыта нет, можно просто внести деньги и каждый год получать вычет по НДФЛ 13%. Надо понимать, что ИИС — инструмент долгосрочного инвестирования. Деньги вкладываются минимум на 3 года, и трогать их нельзя. Если забрать раньше, то придется вернуть полученные вычеты. При этом на индивидуальный инвестиционный счет нельзя положить более миллиона рублей, и он может быть только один. Все вышеперечисленное делает ИИС практически идеальным инструментом для начинающих инвесторов, не знающих, куда вложить свои деньги. Гарантированные 13% в год до недавнего времени существенно превышали предложения банков по вкладам и накопительным счетам.
ПИФ или не ПИФ?
Инвестиции в паевые инвестиционные фонды некоторые называют инструментом «ленивого» инвестора, так как инвестиционные решения принимаются управляющим фонда. При этом у ПИФов довольно низкий порог входа, но доходность зависит от профессионализма управляющего.
Преимущество ПИФов в том, что в их инвестиционных портфелях разные ценные активы — акции, облигации, недвижимость и др. Это диверсификация рисков — если одни акции просядут, другие могут сыграть в плюс. Но повторимся, многое зависит от опыта и профессионализма управляющего. Впрочем, свою долю в ПИФе всегда можно продать и вернуть деньги.
Золото
Этот металл считается едва ли не лучшей инвестицией в периоды кризисов. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то золото всегда растет. Некоторые эксперты рекомендуют держать в золоте до 30% своего инвестпортфеля. Однако следует понимать, что золото — долгосрочная инвестиционная стратетия, всплесков в его цене нет, зато есть стабильное, пусть и медленное, продвижение вверх.
Инвестиции в себя
Пожалуй, самым надежным инвестиционным инструментом во все времена были инвестиции в собственное развитие. Если брать более широко, то развитие любых профессиональных навыков обязательно принесет дивиденды. Сейчас мир находится в фазе турбулентности, но она обязательно закончится, и снова начнется рост. Нужно быть готовым воспользоваться благоприятной ситуацией и вложить в это имеющиеся резервы.
* Ставка 14% годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 3 млн ₽ на срок 181 день. При этом указанная ставка применяется на сумму, рассчитанную как разница между совокупной суммой денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента (в т. ч. накопительных, и к которым выпущены банковские карты), депозитных счетах, открытых в банке на момент открытия вклада, с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной суммой максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 7,2% годовых. Подробную информацию можно узнать на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка.
** Процентная ставка 14,5% годовых по накопительному счету «Акцент на процент» указана с учетом базовой процентной ставки 9% и надбавки 5,5% годовых за покупки с использованием банковских карт ПСБ, совершенные клиентом на сумму не менее 100 000 ₽ в месяц. Указанная процентная ставка с учетом надбавки применяется на сумму остатка на накопительном счете до 1 000 000 ₽ (включительно) для всех клиентов и до 1 500 000 р для клиентов Orange Premium Club и Orange Premium Club+. Процентная ставка на сумму свыше указанных сумм составляет 9% годовых. Минимальная гарантированная ставка — 9% годовых. Полные условия накопительного счета представлены на сайте psbank.ru.
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