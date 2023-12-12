Куда инвеститировать в 2024-м году?

Если же опыта нет, можно просто внести деньги и каждый год получать вычет по НДФЛ 13%. Надо понимать, что ИИС — инструмент долгосрочного инвестирования. Деньги вкладываются минимум на 3 года, и трогать их нельзя. Если забрать раньше, то придется вернуть полученные вычеты. При этом на индивидуальный инвестиционный счет нельзя положить более миллиона рублей, и он может быть только один. Все вышеперечисленное делает ИИС практически идеальным инструментом для начинающих инвесторов, не знающих, куда вложить свои деньги. Гарантированные 13% в год до недавнего времени существенно превышали предложения банков по вкладам и накопительным счетам.