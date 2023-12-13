СПК объявил старт продаж восьмого дома в ЖК «Экопарк Сосновый»

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
ЖК «Экопрак Сосновый» в мкр. Верхняя Курья по ул. Борцов Революции, 1а от «СтройПанельКомплект» — новая концепция для комфортной жизни. На участке застройки располагается 8 домов высотой 4 этажа. В домах предусмотрен лифт, квартиры с террасами на первых этажах, концепция «двор без машин», детские и спортивные площадки с резиновым покрытием и другие опции комфорта. Площади квартир от 28 до 75 кв.м — от студий до евроформата и классических 3-комнатных.
В квартирах представлена «белая отделка», которая позволит покупателям организовать интерьер в соответствии со своими предпочтениями. Здесь выполнена полная разводка электрики, цементно-песчаная стяжка пола, стены подготовлены под финишную отделку — зашпаклеваны, оштукатурены и загрунтованы, установлены натяжные потолки. Таким образом, на отделку вы потратите минимум временных и финансовых затрат — самые трудоемкие работы уже выполнены.
Проект воплощается в жизнь по технологии WanderBlok — кирпичные стены склеиваются на автоматизированной линии. «СтройПанельКомплект» — единственное предприятие в России, обладающее такой технологией. Дома возводятся из готовых кирпичных стен, изготовленных из крупноформатных блоков. Это обеспечивает самое высокое качество кладки — ведь кирпичи склеиваются в цехе, без участия каменщиков.
Комплекс обслуживает собственная газовая котельная — это позволит управлять отоплением домов исходя из погодных условий и оптимизирует расход ресурсов.
Кирпичный дом рядом с лесом и недалеко от реки (расстояние до Камы составляет 400 метров) создает идеальные условия для жизни рядом с природой, сохраняя близость городского ритма и мест притяжения.
Чтобы оценить уникальную локацию, красоту и аромат леса — приезжайте на экскурсию в жилой комплекс «Экопарк Сосновый». Специалисты отдела продаж познакомят вас с комплексом, вариантами планировок, подберут оптимальную программу покупки. В комплексе также представлена демонстрационная квартира, где наглядно можно увидеть, как реализовать пространство комнат и террасы.
Отдел продаж АО «СтройПанельКомплект»:
Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш. дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик „Экопарк“».
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