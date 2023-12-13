СПК объявил старт продаж восьмого дома в ЖК «Экопарк Сосновый»

ЖК «Экопрак Сосновый» в мкр. Верхняя Курья по ул. Борцов Революции, 1а от «СтройПанельКомплект» — новая концепция для комфортной жизни. На участке застройки располагается 8 домов высотой 4 этажа. В домах предусмотрен лифт, квартиры с террасами на первых этажах, концепция «двор без машин», детские и спортивные площадки с резиновым покрытием и другие опции комфорта. Площади квартир от 28 до 75 кв.м — от студий до евроформата и классических 3-комнатных.