Как прошла лаборатория театрального фестиваля «Камский» в Пермском крае

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С 30 ноября до 4 декабря в Березниках прошел «Камский». Это ежегодный фестиваль-кочевник, каждый раз его проводят в одном из малых театров Прикамья. Театр-хозяин принимает своих коллег со всего региона. Во время всего фестиваля шла работа театральной лаборатории, итоги которой показали в последний день.
«Камский» — это ежегодный краевой театральный фестиваль-путешественник. Впервые он прошёл в 2018 году, как реализация идеи передвижного краевого фестиваля, который ориентируется специально на театры малых городов Прикамья. Пилотный фестиваль прошел в Кудымкаре, а затем его принимали разные города края. В 2023 году «Камский» вернулся туда, где он приобрел свое имя — в Березниковский драмтеатр. В этот раз фестиваль стал частью программы 300-летия Перми, и проходил с 30 ноября по 4 декабря. Основным организатором выступило АНО «Агентство новых технологий» при поддержке Министерства культуры Пермского края и пермского отделения Союза театральных деятелей России.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что для региона важно поддерживать культурные проекты по всему Пермскому краю, чтобы люди могли видеть уникальные постановки и спектакли сильнейших театров региона, а актеры при этом могли гастролировать, демонстрируя свой талант.
«В этом смысле фестиваль „Камский“ — хороший пример проектов, где проходит такой культурный обмен. А его статус „фестиваля-путешественника“ гарантирует, что он в буквальном смысле приедет к своему зрителю и в Березники, и в Лысьву, и в Губаху, и в Чайковский, и Чусовой. Мы в свою очередь будем дальше поддерживать подобные проекты», — подчеркнул губернатор.
Каждый год «Камский» на несколько дней объединяет театры из Березников, Лысьвы, Губахи, Кудымкара, Чайковского и Кунгура. Ежедневно они показывают свои спектакли (в этот раз было 8 показов), а их сотрудники участвуют в различных обучающих программах, мастер-классах и обсуждениях спектаклей. Специально для проведения подробных разборов спектаклей на фестивале работала группа театральных критиков, в которую вошли Владимир Спешков, Глеб Ситковский и Алиса Фельдблюм.
Владимир Спешков — театральный критик, заслуженный работник культуры РФ:
«Я довольно хорошо знаю театры Пермского края, но на фестивале „Камский“ я в первый раз. Впечатление очень хорошее. Быстро стало понятно, что этот фестиваль не соревнование, не ярмарка тщеславия и не выставка достижений народного хозяйства. Это фестиваль корпорации и сообщества, фестиваль театров, объединённых общим пространством и общим делом. Очень хорошо, что все театры малых городов Пермского представлены в афише. Спектакли все очень разные, но тут важно именно общение. То, что каждый спектакль подробно обсуждался очень серьёзной командой критиков. Мы очень подробно говорили про все спектакли и нас внимательно слушали. То есть на этом фестивале возник диалог между театрами и критиками, вообще между всеми участниками. Ещё здесь было много театральных менеджеров, директоров театров, министр культуры края приезжала. Получился очень хороший разговор, потому что все хотели слушать друг друга».
Традиционно важнейшая часть «Камского» фестиваля — театральная лаборатория, в которой приглашенные режиссеры за пять дней готовят эскизы спектаклей. От множества подобных лабораторий ту, что проходит на этом фестивале отличает важная деталь — в эскизах участвует смешанный состав артистов из разных театров Пермского края. Показ лаборатории проходит в последний день фестиваля.
В это году лабораторией руководил театровед, критик, куратор театральных проектов, преподаватель, руководитель курса театроведческого факультета ГИТИСа, эксперт фестиваля «Золотая маска» Александр Вислов. Он придумал концепт, который назвал «Театр поэтов». Согласно ему, три режиссёра должны были поставить эскизы по малоизвестным произведениям российских поэтов.
Лабораторные показы шли весь финальный день «Камского-2023» 4 декабря. Сначала в здании Историко-художественный музея им. И. Ф. Коновалова показали лабораторную работу режиссёра из Санкт-Петербурга Марии Романовой. Она поставила эскиз по трагедии Марины Цветаевой «Ариадна».
Этот текст явно создавался поэтессой как упражнение в жанре греческой трагедии, и за основу она взяла миф о Минотавре. Мария Романова, играя с тенями и черным цветом в своей постановке как раз воспроизвела суть античных трагедий. А суть эта в том, что герой должен страдать и никогда не будет счастлив. Все его усилия не стоят ничего перед роком и волей богов. Он может жертвовать и побеждать как Тезей (Константин Лылык, г. Лысьва), сам ринувшийся в лабиринт и с помощью Ариадны (Анна Лакомкина, г. Березники) победивший Минотавра.
Но в трагедии решает не человек, а бог. Здесь им оказался Вакх (Анатолий Бутор, г. Березники), старик, что вальяжно облокотился на стеночку, и пренебрежительно, даже не глядя на Тезея объяснял, что герой не будет вместе с Ариадной. Она обещана Вакху в жёны, и он её заберёт. А растерянный Тезей ничего не может с этим сделать. В этом ощущении безысходности, несправедливости и беззащитности перед великой и могучей, непостижимой силой, что смахнёт как пушинку даже великого героя, оставив его ни с чем и есть самое главное в греческих трагедиях. И это ощущение эскиз «Ариадна» передавал отлично.
Два других показа проходили уже в разных помещениях Березниковского драмтеатра. Художественный руководитель Астраханского драматического театра, заслуженный артист РФ Александр Огарёв свою работу по поэме Сергея Есенина «Страна негодяев» поставил в репетиционном (малом) зале театра. Немного поиграв с пространством, на основе есенинской поэмы о грабящем золотые эшелоны посреди Гражданской войны бандите Номахе (анаграмма фамилии Махно), режиссёр выстроил странный мир, сошедший с оси. Атмосферой этого эскиза было разрушение норм и рамок, характерное для сложного времени. Расхристанная удаль и вольница, что сметет всё живое на своём пути. Поэтому артистов мотыляло туда-сюда по узеньком пространству малой сцены, которое не раз преображалось. В этом беспредельном мире перемещалось всё, не только пространство, но и время.
От этого разбойник Номах (Евгений Любицкий, г. Березники) тут выглядел как развязный ковбой, его подельщик Барсук (Олег Романовский, г. Березники) как суровый браток-афагнец из 90-х, китайская ищейка Литза-хун (Юлия Трапикас, г. Губаха) оказался персонажем гонконгских боевиков про кунг-фу, а заторчавшие в трактире бывшие дворяне Платов (Наиль Гайнулин, г. Чайковский) и Щербатов (Денис Богатырёв, г. Березники) будто сошли с советских авангардных плакатов 1920-х, посвященных загнивающей буржуазии. В итоге этого смешения вышло остроумное и яркое отражение как духа хулиганской поэзии Есенина, так и атмосферы эпохи, в которой бушуют ветра истории.
Александр Огарёв — режиссёр, заслуженный артист РФ:
«Работа над эскизом была очень интересная и сложная. Потому что каждый из шести театров-участников имеет какую-то свою специфику. Она незаметна, если просто общаться с артистами, но в работе она начинает сказывается. У всех артистов свои особенности, которые надо учитывать и приводить к общему знаменателю. Но это классная работа. Я очень люблю лаборатории, потому что они тренируют „режиссерские мышцы“, держат их в тонусе. А тут такой дополнительный элемент, который надо было учитывать и с ним считаться».
Третий эскиз показали в танцевальном зале. Молодой режиссер из Москвы Александр Локтионов поставил отрывок по трагедии «Протесилай умерший» Валерия Брюсова. Интересно, что начались и завершились показы лабораторных работ отрывками по опытам поэтов Серебряного века в жанре античной трагедии.
Историю о греческой царице Лаодамии (Анастасия Утробина, г. Кудымкар), что готова сойти в Аид вслед за погибшим мужем Протесилаем (Виталий Вычигин, г. Кудымкар), поместили во вроде как современные условия. Действие происходило, по сути, в морге, где на каталках появлялись герои пьесы, все носили относительно современную одежду, а доспехи царя, удостоверяющие его гибель в бою, заменил пробитый пулей армейский жетон. Но такой ход неожиданно сделал историю о смерти и прощании с любимым, погибшим на войне, вневременной. Ведь поставив в 2023 году именно так пьесу, написанную в 1913 году по мотивам тысячелетних мифов и драматургических канонов, Александр Лактионов показал, как, в сущности, человечество мало поменялось. Любовь и боль потери не делись никуда, и эти чувства всё еще сильны в людях. Причины же этих потерь тоже почти не изменились.
Вообще, это можно сказать про все работы театральной лабораторию фестиваля «Камский». Режиссеры и артисты за короткое время не только справились со сложным поэтическим материалом, с которым до них в театре никто толком не работал, но ещё вольно или нет, смогли затронуть какие-то вещи, которые были очень созвучны нашему непростому времени. Это главное общее впечатление от лаборатории — она была не про стихи, не про греков или батьку Махно. Она была про сегодня, про здесь и сейчас. А театру очень важно осмыслять текущие время. Особенно такое сложное как наше.
Поэтому, хочется надеяться, что из лабораторных работ всё-таки вырастет хотя бы один полноценный спектакль. К сожалению, с лабораторными проектами такое случается очень редко. Но у «Камского» уже есть один удачный пример — из одного эскиза фестивальной лаборатории в Губахе вырос спектакль «Девочки и мальчики» (16+) по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго», который пополнил репертуар местного Камерного драматического театра «Доминанта».
Юлия Трапикас — актриса, Камерный драматический театр «Доминанта», г. Губаха:
«С этой лабораторией я как будто каждый раз срываю джекпот. Я опять попала к самому лучшему, по моему мнению, режиссёру лаборатории — Александру Огарёву. Он меня очень впечатлил тем, что дал некую свободу. И я поражена тем, что эта лаборатория очень „про сегодня“. Ты тут работаешь, и понимаешь, что оказывается так можно сейчас делать».
Завершился театральный фестиваль «Камский» 2023 года показом спектакля «К реке» (12+), пермской театральной компании «немхат». На церемонии закрытия фестиваля руководитель лаборатории Александр Вислов озвучил идею создать звание «заслуженного артиста Пермского края». Ведь титул «заслуженный артист России» сейчас получить трудно, но в других регионах есть свои региональные звания для актёров. А фестиваль «Камский», в частности его лаборатория, в очередной раз доказали, что в Прикамье работают прекрасные артисты, которые безусловно заслуживают почетных званий.
Последней точкой «Камского» 2023 года стала передача гостевой книги фестиваля Лысьвенскому театру драмы им. А. Савина. Именно там региональный театральный фестиваль пройдёт в следующем году.