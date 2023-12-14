Как прошла лаборатория театрального фестиваля «Камский» в Пермском крае

Вообще, это можно сказать про все работы театральной лабораторию фестиваля «Камский». Режиссеры и артисты за короткое время не только справились со сложным поэтическим материалом, с которым до них в театре никто толком не работал, но ещё вольно или нет, смогли затронуть какие-то вещи, которые были очень созвучны нашему непростому времени. Это главное общее впечатление от лаборатории — она была не про стихи, не про греков или батьку Махно. Она была про сегодня, про здесь и сейчас. А театру очень важно осмыслять текущие время. Особенно такое сложное как наше.