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Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Получить рабочую профессию при трудоустройстве

Получить рабочую профессию при трудоустройстве

20 декабря 2023, 08:01
Фото: АО «СтройПанельКомплект»
Застройщик «СтройПанельКомплект» — одно из промышленных предприятий Пермского края, где сохранилась программа постоянного обучения рабочим специальностям.

Для этого в СПК есть оснащенные учебные классы, утвержденные программы и специалисты нужной квалификации. Ежегодно несколько сотен рабочих получают здесь востребованные специальности, повышают свою квалификацию, открывая новые возможности для роста в компании. Так, за 2022 год «СтройПанельКомплект» обучение на дополнительные рабочие специальности прошли более 232 сотрудника.

Фото: АО «СтройПанельКомплект»

Среди учебных программ застройщик предлагает освоить такие профессии как:

  • стропальщик;
  • формовщик железобетонных изделий и конструкций;
  • арматурщик;
  • сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки;
  • машинист крана;
  • кровельщик;
  • моторист бетоносмесительной установки.

Программы обучения действуют для трудоустроенных сотрудников. Подробности программы расскажут в службе персонала СПК: 200-95-14. Информация также доступна на сайте.

Присоединяйся к команде СПК и реализуй свою карьеру в строительной сфере!

«СтройПанельКомплект», ул. Героев Хасана, 45а.

Видео: АО «СтройПанельКомплект»

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