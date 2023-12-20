Получить рабочую профессию при трудоустройстве

Для этого в СПК есть оснащенные учебные классы, утвержденные программы и специалисты нужной квалификации. Ежегодно несколько сотен рабочих получают здесь востребованные специальности, повышают свою квалификацию, открывая новые возможности для роста в компании. Так, за 2022 год «СтройПанельКомплект» обучение на дополнительные рабочие специальности прошли более 232 сотрудника.