Получить рабочую профессию при трудоустройстве

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Для этого в СПК есть оснащенные учебные классы, утвержденные программы и специалисты нужной квалификации. Ежегодно несколько сотен рабочих получают здесь востребованные специальности, повышают свою квалификацию, открывая новые возможности для роста в компании. Так, за 2022 год «СтройПанельКомплект» обучение на дополнительные рабочие специальности прошли более 232 сотрудника.
Среди учебных программ застройщик предлагает освоить такие профессии как:
Программы обучения действуют для трудоустроенных сотрудников. Подробности программы расскажут в службе персонала СПК: 200-95-14. Информация также доступна на сайте.
Присоединяйся к команде СПК и реализуй свою карьеру в строительной сфере!
«СтройПанельКомплект», ул. Героев Хасана, 45а.
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