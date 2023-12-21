Аналитики «Пятёрочки» назвали способ экономии на новогодних салатах

Тем, кто стремится оптимизировать расходы на новогодний стол, в этом году стоит обратить особое внимание на сельдь под шубой — в среднем по стране около 1,9 кг готового салата обойдется покупателям «Пятёрочки» в 197 рублей. При выборе продуктов собственных торговых марок цена за весь набор составит 166 рублей — это позволит сэкономить до 15%.