Аналитики «Пятёрочки» назвали способ экономии на новогодних салатах

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Экономия может быть еще большей, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети — полный набор для любого из салатов в этом случае обойдется в среднем на 20% дешевле.
Средняя стоимость продуктов известных брендов для приготовления оливье (приблизительно 2 кг готового салата) составляет 418 рублей (по расчетам на основе данных за первую неделю декабря 2023 г.), а продуктов СТМ «Пятёрочки» — 309 рублей, или на 26% меньше. Цена самого дорогого продукта в рецепте — вареной колбасы — будет на 40% ниже при выборе собственных торговых марок.
Дешевле всего оливье обойдется жителям Приволжья и юга России — здесь стоимость набора ингредиентов из позиций популярных брендов составит 393 рубля и 394 рубля соответственно. Покупка товаров СТМ для этого салата наиболее выгодна жителям Центрального федерального округа — для них цена составит 268 рублей.
Тем, кто стремится оптимизировать расходы на новогодний стол, в этом году стоит обратить особое внимание на сельдь под шубой — в среднем по стране около 1,9 кг готового салата обойдется покупателям «Пятёрочки» в 197 рублей. При выборе продуктов собственных торговых марок цена за весь набор составит 166 рублей — это позволит сэкономить до 15%.
Самой бюджетной сельдь под шубой станет для юга России и Северо-Западного федерального округа — за набор ингредиентов для неё здесь придется заплатить не более 190 рублей при выборе известных брендов. При выборе товаров собственных торговых марок сети цена салата будет чуть меньше 160 рублей.