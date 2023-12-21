Сотрудница чусовского завода ОМК — одна из лучших работников с молодежью в Прикамье

Первый молодежный Совет на чусовском заводе создали в 2000 году. Ксения Безгодова возглавила объединение в начале 2023 года. Команда заводчан под руководством нового председателя активно участвует в жизни завода и города. Активисты молодежного совета в этом году реализовали более десяти волонтерских и экологических проектов при поддержке конкурса «ОМК Партнерство» — восстанавливали культурные объекты города и Чусовского округа, экосистему водоемов и водоохранных зон, ликвидировали стихийные свалки, проводили экологические мастер-классы и игры по раздельному сбору мусора для воспитанников детских садов и школьников. Кроме того, заводской актив регулярно помогает детям, находящимся в семьях трудной жизненной ситуации или оставшимся без попечения родителей, ветеранам труда и труженикам тыла, а также людям с инвалидностью.