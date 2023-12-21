Сотрудница чусовского завода ОМК — одна из лучших работников с молодежью в Прикамье

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:47
Сотрудница чусовского завода ОМК Ксения Безгодова, которая возглавляет заводской Совет молодых металлургов, заняла второе место в региональном конкурсе профессионального мастерства для работников сферы молодежной политики. Эксперты отметили, как под руководством Ксении заводской Совет помогает раскрывать таланты молодых металлургов: дает возможность участвовать в жизни города и менять его к лучшему через поддержку в грантовых конкурсах, организовывать волонтерские, экологические, спортивные акции или участвовать в них, выступать в конкурсах профмастерства и прочее.
Первый молодежный Совет на чусовском заводе создали в 2000 году. Ксения Безгодова возглавила объединение в начале 2023 года. Команда заводчан под руководством нового председателя активно участвует в жизни завода и города. Активисты молодежного совета в этом году реализовали более десяти волонтерских и экологических проектов при поддержке конкурса «ОМК Партнерство» — восстанавливали культурные объекты города и Чусовского округа, экосистему водоемов и водоохранных зон, ликвидировали стихийные свалки, проводили экологические мастер-классы и игры по раздельному сбору мусора для воспитанников детских садов и школьников. Кроме того, заводской актив регулярно помогает детям, находящимся в семьях трудной жизненной ситуации или оставшимся без попечения родителей, ветеранам труда и труженикам тыла, а также людям с инвалидностью.
«Каждый четвертый сотрудник у нас относится к молодежи и может присоединиться к нашему Совету молодых металлургов. Мы помогаем новым коллегам адаптироваться в коллективе, найти единомышленников, чтобы вместе реализовывать свои производственные и социальные проекты, вместе развиваться и расти. Молодые металлурги участвуют в региональных и федеральных программах, во всероссийских молодежных слетах и форумах, в спортивных и киберспортивных соревнованиях. Спасибо руководству предприятия, которое дает нам для этого ресурсы и поддерживает», — отметила председатель Совета молодых металлургов чусовского завода ОМК Ксения Безгодова.