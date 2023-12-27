Ставки выросли, господа. Как менялись цены на жилье в Перми, и что будет дальше?

В ПЗСП отмечают, что изменение ключевой ставки Центробанка отразилось как на ставках по проектному финансированию, так и на первоначальном взносе, который клиенты должны внести при покупке жилья в ипотеку. Если кредитный договор не был подписан до 23 декабря 2023 года, первоначальный взнос и сумма кредита по всем одобренным заявкам будут пересмотрены: первый взнос вырастет с 20,1 до 30,1%, сумма кредита до 6 млн рублей.