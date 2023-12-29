«СтройПанельКомплект» поздравляет жителей Пермского края с Новым годом и Рождеством!

Сегодня активно ведутся работы на площадках в д. Кондратово, мкр. Вышка II и в Верхней Курье, еще ряд проектов находится в разработке. С каждым годом прирастает семья новоселов СПК, и мы продолжаем создавать комфортное и качественное жилье для жителей Пермского края.