«СтройПанельКомплект» поздравляет жителей Пермского края с Новым годом и Рождеством!

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Строительство комплексов ведется в разных районах города. В 2023 году новоселам было передано около 1000 квартир в ЖК «Медовый», «МотовилихинSKY», «Экопарк Сосновый».
Сегодня активно ведутся работы на площадках в д. Кондратово, мкр. Вышка II и в Верхней Курье, еще ряд проектов находится в разработке. С каждым годом прирастает семья новоселов СПК, и мы продолжаем создавать комфортное и качественное жилье для жителей Пермского края.
Пусть наступающий год радует стабильностью, гармонией и счастьем! Пусть у каждого воплощаются самые важные для него цели и мечты. Пусть в жизни всегда будет место приятным сюрпризам, искренним улыбкам и радости.
Желаем вдохновения, процветания и финансового благополучия!
Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф Застройщик ООО «СЗ «Экопарк», ООО «СЗ «Мотовилихинский-14», ООО «СЗ Медовый-6».
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