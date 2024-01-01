Горная тундра и подземная ёлка. Где в Прикамье провести новогодние каникулы

«Улицы» Каменного города находятся на вершине одного из хребтов Уральских гор. Сам город представляет собой скальный массив из мягкого кварцевого песчаника и занимает площадь в 30 га. Удивительно, что почти у каждой «улицы» и скалы есть свое название — можно пройтись по Площади, по Проспекту длиной 100 м, а также посетить скалу Черепаха. Глядя на каменные останцы возникает ощущение, что город был построен древней цивилизацией. Однако построен город был по чаяниям природы с помощью воды и ветра.