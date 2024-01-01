Горная тундра и подземная ёлка. Где в Прикамье провести новогодние каникулы

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Зима в Пермском крае — это всегда про сказочное путешествие и активный отдых. Новогодние каникулы можно провести в горах, ледяных пещерах, музеях под открытым небом и в паломнических турах выходного дня.
«Улицы» Каменного города находятся на вершине одного из хребтов Уральских гор. Сам город представляет собой скальный массив из мягкого кварцевого песчаника и занимает площадь в 30 га. Удивительно, что почти у каждой «улицы» и скалы есть свое название — можно пройтись по Площади, по Проспекту длиной 100 м, а также посетить скалу Черепаха. Глядя на каменные останцы возникает ощущение, что город был построен древней цивилизацией. Однако построен город был по чаяниям природы с помощью воды и ветра.
Каменный город находится в 200 км от Перми. Добраться до места можно за три часа на машине — через Чусовой, Гремячинск, Усьву. После Усьвы через 4,5 км будет поворот на местную достопримечательность. Далее можно поехать на автобусе или электричке до Кизела или Губахи, по прибытии пройти еще 1,5 по тропинке — и вы на месте. Соблюдайте осторожность, скалистая поверхность может быть очень скользкой, а расщелины часто заметает снегом.
Вблизи Каменного города находится и Усьвинские столбы на правом берегу реки Усьва. Со смотровой площадки открывается вид на Чертов палец. Это узнаваемое место — именно здесь снимали сцены из фильмов «Время первых» и «Географ глобус пропил» по роману Алексея Иванова. На известняковых скалах были обнаружены отпечатки раковин моллюсков и кораллов со времен Пермского периода. Здесь можно встретить много пещер, в которых в древности жили люди.
Добраться до Усьвинских столбов можно двумя способами. Первый — при сплаве по реке Усьва. Второй — по земле. Нужно доехать до поселка Нагорнский по технологической дороге газопровода почти до самой реки. Если едете на автобусе, выходите в поселке Усьва, после чего пройдите 5 км вниз по течению реки.
Кунгурская ледяная пещера входит в десятку впечатляющих пещер в мире по версии Forbes 2011 года. Здесь можно увидеть подземные озера, сталактиты, сталагмиты и покрытые ледяными наплывами стены, подсвеченные цветными прожекторами. В пещере насчитывается около 48 гротов и 60 озер. Длина маршрута — 5,7 км, однако туристам доступны только 1,5 км.
В пещере, кстати, круглый год царит новогоднее настроение, потому что там стоит украшенная ель. Она установлена несколько лет назад, но до сих пор сохраняет идеальный внешний вид благодаря воздуху со 100-процентной влажностью, стабильной температурой и очень чистым воздухом, в котором минимум бактерий.
Посетить пещеру в Кунгуре можно в любое время года. Из Перми ходят как автобусы, так и электрички. У кунгурского автовокзала часто стоят таксисты, готовые подвезти до места за небольшую сумму. Однако, будьте готовы к тому, что внутри всегда прохладно, 0° С. Интереснее всего побывать в пещере зимой — игольчатый лед на гротах напоминает драгоценные камни. Над пещерой находится Ледяная гора, с которой открывается прекрасный вид на Кунгур и Сылву.
Неподалеку от Кунгура на Белой горе находится монастырь. Часто его называют Уральским Афоном. Гора названа Белой из-за того, что на ней долго не тает снег. История Белогорского монастыря восходит к XVIII, тогда здесь были старообрядческие скиты. Поездка до православной достопримечательности Пермского края и Урала — хороший вариант путешествия одного дня. После посещения монастыря можно добраться до камня Ермак и водопада Плакун, расположенных неподалеку.
Монастырь находится в 120 км от Перми. Добраться можно только на машине. Нужно проехать примерно 72 км по трассе Пермь-Екатеринбург, после чего повернуть в село Калинино и по указателю проехать еще 46 км.
Этот лыжный маршрут мы предлагаем вам в качестве экстремального, на него нужно заложить несколько походных дней. Плато Кваркуш и Жигаланские водопады относятся уже к Северному Уралу. На восточном склоне Кваркуш берет начало Жигалан с притока Улсы, длина которого составляет 8 км. Именно здесь начинаются водопады высотой до 10-15 м.
Кваркуш находится в бассейне реки Вишера и представляет собой большие равнинные пространства. Протяженность плато в длину составляет 60 км, в ширину — 15 км. Наивысшей точкой плато является Вогульский камень высотой в 1066 м. В южной части Кваркуша можно увидеть скальные останцы Три брата, а в северной — длинную скалу Гроб.
Добраться до водопадов до водопадов можно через Красновишерск. Доезжайте до города, а затем до поселка Золотанка. Остальная часть пути будет по бездорожью. Поскольку этот маршрут многодневный и достаточно продолжительный по времени, идти лучше всего на лыжах. Треккинг от поселка вдоль реки Улс до подъема на хребет Кваркуш займет два дня. При подготовке учтите суровые погодные условия — на плато дуют сильные ветра и гуляют метели — и рассчитайте заранее раскладку с продуктами. На маршрут желательно выходить с опытным инструктором.
Легенда гласит, что если на Вершине Вогульского камня вы завяжете небольшую ленту и загадаете желаете, то оно обязательно сбудется. Продлить маршрут на 10 км можно, если спуститься от Вогульского камня до горы Дормык, после чего выйти к берегам Россохи и дойти в обратном направлении до Золотанки.
В качестве самого простого в реализации, но не менее впечатляющего на виды подготовили для вас маршрут до Хохловки. В пределах села располагается одноименный архитектурно-этнографический музей. Основан музей в 1969 году, а для посетителей открыт 17 сентября 1980 года. Экспонаты музея находятся под открытым небом на полуострове Вернач. Здесь расположены более 20 памятников деревянного зодчества. Музей разделен на несколько тематических секторов с характерной для местности архитектурой — Северо-Западное, Северное и Южное Прикамье.
До Хохловки добраться можно как на автобусе из Перми, так и на автомобиле. Находится музей в 45 км от региональной столицы. Маршрут №340 «Пермь-Хохловка» ходит с автовокзала 3-4 раза в день.
Кстати, совсем недавно в Хохловке начал работу Затворный дом — буддийский ретритный центр. Это место открыл монах Аджан Лугмопа для медитаций, уединения йоги и других духовных практик.
Вишерский заповедник располагается на западных склонах Уральских гор. Площадь охраняемой территории составляет 2412 кв. км., а длина и ширина по 90 км и 30 км соответственно. Заповедник входит в топ-5 крупнейших заповедников Европы. Самая высокая точка региона — Тулымский камень высотой в 1470 м.
Основным украшением охраняемой зоны является река Вишера, в ее притоках можно встретить водопады высотой до 9 м. Река привлекает внимание туристов множеством порогов и видами на горы Северного Урала.
В Красновишерск, где располагается здание администрации заповедника, можно приехать рейсовым автобусом из Перми за шесть часов. Далее следует обязательная регистрация посетителей происходит в офисе по адресу: Пермский край, Красновишерск, ул. Гагарина, д. 67. В охранную зону заповедник доставляет только своим транспортом.