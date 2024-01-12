Медведев: размещение британских военных на Украине станет объявлением войны РФ

Как сообщает 360tv.ru, Медведев подчеркивает, что такой шаг будет рассматриваться Россией как объявление войны. Он также задается вопросом о том, как западная общественность реагировала бы, если бы Киев был атакован во время визита Сунака, как это произошло в Белгороде несколько дней назад.