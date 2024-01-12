Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В рамках своего рабочего визита в Киев британский премьер-министр Риши Сунак собирается заключить «важное соглашение» с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предостерегает Британию от возможных последствий, если они разместят своих военных на территории Украины.
Как сообщает 360tv.ru, Медведев подчеркивает, что такой шаг будет рассматриваться Россией как объявление войны. Он также задается вопросом о том, как западная общественность реагировала бы, если бы Киев был атакован во время визита Сунака, как это произошло в Белгороде несколько дней назад.
Соглашение между Великобританией и Украиной касается сотрудничества в области разведывательных данных, кибербезопасности, медицинского и военного обучения, а также военно-промышленного сотрудничества. Однако Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что это соглашение будет пустым и не приведет к никаким результатам. Он отмечает, что Британия пытается вернуть свое былое величие, которое она утратила после Второй мировой войны.
Тем не менее, Сунак уверен, что Британия является одним из ближайших союзников Украины. Королевство готово выделить финансирование для ВСУ на покупку «большей партии дронов» по сравнению с другими странами.