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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Мужчина похитил фигурки героев мультфильмов из магазина в Москве

Мужчина похитил фигурки героев мультфильмов из магазина в Москве

12 января 2024, 12:53
Фото: 1MI
Магазин в Москве стал местом кражи, когда посетитель утащил с собой игрушечные фигурки и ароматизаторы, а затем использовал перцовый баллончик против охранников при попытке выйти.

В одном из магазинов на улице Широкой в Москве мужчина похитил несколько игрушечных фигурок героев мультфильмов и два ароматизатора. Сумма украденного составила более семи тысяч рублей, пишет 360tv.ru.

При попытке вынести товары из магазина, мужчину остановили охранники и предложили пройти досмотр. Однако он сопротивлялся, достав перцовый баллончик из кармана и применив его против сотрудников.

В настоящее время прокуратура района Бабушкинская контролирует вопрос о возможном привлечении 43-летнего жителя Москвы к уголовной ответственности по статье «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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