Мужчина похитил фигурки героев мультфильмов из магазина в Москве

Магазин в Москве стал местом кражи, когда посетитель утащил с собой игрушечные фигурки и ароматизаторы, а затем использовал перцовый баллончик против охранников при попытке выйти.

В одном из магазинов на улице Широкой в Москве мужчина похитил несколько игрушечных фигурок героев мультфильмов и два ароматизатора. Сумма украденного составила более семи тысяч рублей, пишет 360tv.ru. При попытке вынести товары из магазина, мужчину остановили охранники и предложили пройти досмотр. Однако он сопротивлялся, достав перцовый баллончик из кармана и применив его против сотрудников. В настоящее время прокуратура района Бабушкинская контролирует вопрос о возможном привлечении 43-летнего жителя Москвы к уголовной ответственности по статье «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.