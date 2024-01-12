Мужчина похитил фигурки героев мультфильмов из магазина в Москве

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В одном из магазинов на улице Широкой в Москве мужчина похитил несколько игрушечных фигурок героев мультфильмов и два ароматизатора. Сумма украденного составила более семи тысяч рублей, пишет 360tv.ru.
При попытке вынести товары из магазина, мужчину остановили охранники и предложили пройти досмотр. Однако он сопротивлялся, достав перцовый баллончик из кармана и применив его против сотрудников.
В настоящее время прокуратура района Бабушкинская контролирует вопрос о возможном привлечении 43-летнего жителя Москвы к уголовной ответственности по статье «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.