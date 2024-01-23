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Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Учет финансов и дополнительный заработок: выяснилось, как научить ребенка копить

23 января 2024, 17:37
Финансовое образование ребенка — важная задача. Необходимо начать с накоплений на маленькие цели. Экономист Маргарита Наследникова считает, что детей следует учить откладывать деньги только после того, как родители сами освоят этот навык.

Перед ребенком нужно поставить задачу и определить сумму, которую стоит накопить. Главное, чтобы эта цель не казалась недостижимой. Желательно, чтобы накопления не занимали больше трех-шести месяцев. Если сумма слишком большая, можно помочь ребенку заработать, давая ему задания и работу, которые он может выполнить, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Важный аспект при накоплениях — учет финансов и контроль за их движением. Ребенку нужно объяснить, как организовать учет, чтобы было понятно, откуда деньги приходят и на что они тратятся, и как это влияет на скорость достижения его цели. Для визуализации процесса можно использовать ежедневник для записей или приложение для контроля расходов и доходов.

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