Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Соперничество Медведева и Хуркача продлилось почти четыре часа и было очень напряженным. Результат матча — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу третьего теннисиста мира. После 24 января российский игрок сыграет с новым соперником — испанцем Алькарасом или немцем Зверевым, пишет 360tv.ru.
Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open, победив португальца Нуну Боржеша. Российский спортсмен одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Самый высоко ранжированный теннисист мира, серб Новак Джокович, отметил, что Медведев — человек со схожими ценностями.