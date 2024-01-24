Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Соперничество Медведева и Хуркача продлилось почти четыре часа и было очень напряженным. Результат матча — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу третьего теннисиста мира. После 24 января российский игрок сыграет с новым соперником — испанцем Алькарасом или немцем Зверевым, пишет 360tv.ru.