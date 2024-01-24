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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Медведев вышел в полуфинал Australian Open

24 января 2024, 16:30
Русский теннисист Даниил Медведев успешно переиграл польского игрока Хуберта Хуркача и прошел в полуфинал Australian Open 2024. В следующем матче он сыграет против победителя игры Александра Зверева и Карлоса Алькараса.

Соперничество Медведева и Хуркача продлилось почти четыре часа и было очень напряженным. Результат матча — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу третьего теннисиста мира. После 24 января российский игрок сыграет с новым соперником — испанцем Алькарасом или немцем Зверевым, пишет 360tv.ru.

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open, победив португальца Нуну Боржеша. Российский спортсмен одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Самый высоко ранжированный теннисист мира, серб Новак Джокович, отметил, что Медведев — человек со схожими ценностями.

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