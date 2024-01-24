Владимир Путин выразил уверенность в востребованности образовательных чтений

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Международные рождественские образовательные чтения (МРОЧ) будут полезны и пользы принесут. Он отметил, что эти инициативы вызовут широкий интерес и найдут свое применение на практике.