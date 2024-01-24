Владимир Путин выразил уверенность в востребованности образовательных чтений

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
По словам Путина, такие идеи также способствуют укреплению взаимодействия между церковью, обществом и государством в интересах страны, пишет 360tv.ru.
Международные рождественские образовательные чтения проводятся уже более 30 лет и объединяют представителей различных сфер: РПЦ, религиозных и гражданских организаций, государственных органов и научного сообщества. Глава государства пожелал всем участникам плодотворной работы.
Слова президента были зачитаны полномочным представителем в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.