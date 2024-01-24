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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Владимир Путин выразил уверенность в востребованности образовательных чтений

24 января 2024, 18:03
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Международные рождественские образовательные чтения (МРОЧ) будут полезны и пользы принесут. Он отметил, что эти инициативы вызовут широкий интерес и найдут свое применение на практике.

По словам Путина, такие идеи также способствуют укреплению взаимодействия между церковью, обществом и государством в интересах страны, пишет 360tv.ru.

Международные рождественские образовательные чтения проводятся уже более 30 лет и объединяют представителей различных сфер: РПЦ, религиозных и гражданских организаций, государственных органов и научного сообщества. Глава государства пожелал всем участникам плодотворной работы.

Слова президента были зачитаны полномочным представителем в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

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