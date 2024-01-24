«Всё быстро и просто»: история пермской семьи, продавшей квартиру по программе обмена

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
К счастью, в современном мире есть жилищные программы, которые избавляют человека если не от всех хлопот по переезду в новую квартиру, то от большинства из них — точно. Пример тому — история семьи пермяка Игоря Тарасова.
Решение о переезде
Как и многие другие семьи, семья Игоря Тарасова подросла и возникла необходимость в расширении. Жить в однокомнатной квартире стало уже тесно. Стали искать варианты, и наиболее подходящим семье Тарасовых показался дом в ЖК «Ближе» от ПЗСП.
Здесь Тарасовы выбрали трёхкомнатную квартиру. Почему?
Дом расположен в ближайшем пригороде Перми — деревне Кондратово, что примерно в получасе езды от центра города. Хорошие характеристики этого монолитного дома, уровень благоустройства, социальной инфраструктуры и высокая репутация застройщика АО «ПЗСП» — всё это стало весомыми аргументами за то, чтобы присмотреть квартиру именно здесь.
Но окончательное решение, рассказывает глава семьи, к ним пришло вместе с информацией о совместной программе ПЗСП и компании «Обмен. рф». По этой программе компания «Обмен.рф» выкупает имеющееся жильё, вносит сумму выкупа в качестве первого взноса за новую квартиру, сама берёт на себя все юридические аспекты сделки.
— Мы увидели рекламу программы в социальных сетях. Я оставил заявку в отделе продаж ПЗСП, вскоре менеджер мне перезвонил, и начался процесс сделки. Программа мне понравилась по нескольким причинам. Во-первых, сразу фиксируется цена на новую квартиру. Во-вторых, не нужно обращаться к риелторам — всё делают специалисты ПЗСП и компании «Обмен.рф». В-третьих, всё происходит очень быстро и просто, — рассказывает Игорь Тарасов.
Что касается цены выкупа старой квартиры, то, по словам Игоря, она абсолютно рыночная, а сумма вознаграждения компании «Обмен.рф» — примерно такая же, какую пришлось бы заплатить за услуги риелторского агентства. Но простота сделки и её скорость в случае с выкупом — несоизмеримы.
— С момента моего первого обращения в отдел продаж ПЗСП до подписания договора долевого участия прошло меньше месяца, — отмечает Игорь.
В ожидании переезда
В случае покупки квартиры в доме, который ещё строится, всегда возникает необходимость какое-то время ждать сдачи объекта. В этом есть определённая сложность: продав имеющееся жильё и вложив средства от продажи в покупку новой квартиры, люди оказываются перед необходимостью где-то жить всё это время.
Семья Игоря Тарасова тоже знала, что дом в ЖК «Ближе» сдаётся в четвертом квартале 2024 года. Сделку же по продаже своей «однушки» они провели в декабре 2023 года.
— Мы знали, на что шли, и необходимость решить этот вопрос не была для нас какой-то неожиданностью. По условиям договора, компания «Обмен.рф» даёт возможность проживать в квартире, которую мы уже продали, в течение трёх месяцев. Причем совершенно бесплатно, платить нужно только за «коммуналку». Мы, конечно, воспользовались такой возможностью. А оставшиеся несколько месяцев до сдачи нового дома поживём у родственников, — говорит Игорь Тарасов.
Семье Тарасовых, конечно, повезло с гостеприимными родственниками. Но как быть, если таких нет? Это тоже не проблема. Ещё одним безусловным плюсом совместной программы ПСЗП и «Обмен.рф» является возможность получить часть денег от продажи старой квартиры наличными. Как правило, это сумма до 500 тыс. рублей. Их можно направить на оплату арендуемого на время ожидания новой квартиры жилья, а если останутся деньги — будет на что сделать в новой квартире ремонт, прикупить необходимую мебель или технику.
Не будет и проблемой, если ваша старая квартира всё ещё находится в залоге по ипотечному кредиту. Специалисты ПЗСП и компании «Обмен.рф» помогут погасить остаток кредита и уладить все юридические формальности, связанные с этой сделкой.
Принять участие в программе можно и сегодня. В ней участвуют квартиры в домах ЖК «Ближе» и на Белозерской, 26. Но поспешите: количество квартир, участвующих в программе, как и её срок, ограничены. Выбрать лучший вариант помогут вам менеджеры отдела продаж группы компаний ПЗСП, подробности — по телефону (342) 292-15-47 и на сайте.
Застройщики: ЖК Ближе: Водопроводная, 6/1 — ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Водопроводная, 6/2 — ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», Белозерская, 26 — ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская». Проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. Трейд-ин осуществляет ООО «Обмен.рф».
* Срок действия программы до 31.03.2024 г., подробности по телефону и на сайте pzsp.ru