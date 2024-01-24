«Всё быстро и просто»: история пермской семьи, продавшей квартиру по программе обмена

Семье Тарасовых, конечно, повезло с гостеприимными родственниками. Но как быть, если таких нет? Это тоже не проблема. Ещё одним безусловным плюсом совместной программы ПСЗП и «Обмен.рф» является возможность получить часть денег от продажи старой квартиры наличными. Как правило, это сумма до 500 тыс. рублей. Их можно направить на оплату арендуемого на время ожидания новой квартиры жилья, а если останутся деньги — будет на что сделать в новой квартире ремонт, прикупить необходимую мебель или технику.