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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

Пермская ученая рассказала, чем вредны и полезны стволовые клетки

Ученый Пермского Политеха рассказала о пользе и вреде стволовых клеток

25 января 2024, 05:08
Фото: fusionbrain.ai

Пермская ученая рассказала, чем вредны и полезны стволовые клетки

Любой человек без противопоказаний может стать донором этих клеток и спасти чью-то жизнь.

Ученый, доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политехнического университета Лариса Волкова рассказала о пользе и вреде стволовых клеток для человека.

Стволовые клетки образуют все ткани человеческого организма. Они являются незрелыми и присутствуют в каждом живом многоклеточном существе. По мере развития стволовые клетки могут становиться клеткой любой ткани, поэтому их активно используют в медицине. Кроме того, одним из свойств этих клеток является передача генетического кода, то есть информации о строении и функции клеток и тканей, которыми они станут, когда «созреют».

Виды стволовых клеток

В зависимости от источника стволовые клетки бывают эмбриональными (из крови и ткани пуповины) и постнатальными (из взрослого организма). Клетки взрослого организма делятся на три основных группы:

  • гемопоэтические, или кроветворные — клетки костного мозга;
  • мезенхимальные (стромальные) — в будущем способны превращться в костную, хрящевую и жировую ткани;
  • тканеспецифичные прогениторные — дают только некоторые типы клеток в определенном органе или ткани.

Забор кроветворных и мезенхимальных клеток проводится из плоских костей — таза, ребер и грудины, а также жировой ткани и циркулирующей по сосудам крови. Их можно сохранить в персональном криобанке для своей семьи — при температуре от -150º до -196º стволовые клетки сохраняют жизнеспособность на долгие годы.

Лечение заболеваний стволовыми клетками

Сбор стволовых клеток младенца позволяет использовать их в будущем, если он заболеет и понадобится пересадка. С возрастом количество таких клеток в человеческом организме уменьшается.

Лариса Волкова объясняет, что стволовые клетки взрослого не так активны, их меньше и труднее извлечь, а также они подвергаются вредному воздействию разных факторов. Трансплантация стволовых клеток пуповинной крови производится при лейкемии и лейкозе (рак крови), лимфоме (онкологическое заболевание лимфатической ткани) и нейробластоме (рак незрелых нервных клеток). Также с их помощью лечат талассемию (анемия с нарушением синтеза гемоглобина) и серповидно-клеточную анемию (малокровие, вызванное дефектом эритроцитов), неврологические и метаболические расстройства. Интересно, что после терапии с использованием стволовых клеток заметен эффект и улучшение состояния детей с аутизмом. Всего эти клетки применяются при лечении более 85 опасных заболеваний.

Стволовые клетки в косметологии

Можно сделать инъекции стволовых клеток в кабинете косметолога. Суть процедуры во введении в лицо и шею небольшого количества стволовых клеток, полученных из жира и плазмы пациента. Забор жировой ткани проводится из зоны бедер или живота, затем она очищается.

У процедуры могут возникнуть и негативные последствия — например, занос инфекции или отторжение организмом пересаженных клеток.

Также стволовые клетки применяют в производстве косметики, однако здесь применяются клетки растений. Для разработки косметических средств применяют не всю стволовую клетку, а лишь ее активные вещества.

Что нужно для успешной трансплантации стволовых клеток

Донор костного мозга должен быть иммунологически совместим с больным. Полная совместимость возникает, если совпадают гены всех нужных белков. Чем больше сходство, тем выше вероятность, что донорские и собственные клетки будут жить «дружно». В противном случае, после трансплантации могут возникнуть тяжелые иммунологические осложнения.

Таким образом, донор и пациент должны быть «генетическими близнецами». Это встречается очень редко — даже у родственников вероятность подобного совпадения составляет 25-50%.

Как стать донором костного мозга

Желающему спасти человеческую жизнь нужно пройти HLA-типирование (исследование совместимости донора и пациента) и войти в регистр потенциальных доноров костного мозга. Сделать это могут люди от 18 до 45 лет, не болевшие гепатитами B и C, туберкулезом, малярией, онкологическими заболеваниями, не инфицированные ВИЧ. Также нужно, чтобы отсутствовали хронические заболевания.

Донорство костного мозга безопасно — утраченные клетки восстанавливаются через 1-2 недели. Существуют публичные и частные банки стволовых клеток, последние хранят образцы за плату. Мужчина может сдавать кровь пять раз в год, женщина — четыре. Между донациями должно пройти не менее двух месяцев.

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