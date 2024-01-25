Ученый Пермского Политеха рассказала о пользе и вреде стволовых клеток

Лариса Волкова объясняет, что стволовые клетки взрослого не так активны, их меньше и труднее извлечь, а также они подвергаются вредному воздействию разных факторов. Трансплантация стволовых клеток пуповинной крови производится при лейкемии и лейкозе (рак крови), лимфоме (онкологическое заболевание лимфатической ткани) и нейробластоме (рак незрелых нервных клеток). Также с их помощью лечат талассемию (анемия с нарушением синтеза гемоглобина) и серповидно-клеточную анемию (малокровие, вызванное дефектом эритроцитов), неврологические и метаболические расстройства. Интересно, что после терапии с использованием стволовых клеток заметен эффект и улучшение состояния детей с аутизмом. Всего эти клетки применяются при лечении более 85 опасных заболеваний.