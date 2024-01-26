properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 18:24

Published 26 января, 18:24

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

В понедельник утром оформляется больше всего онлайн-полисов ОСАГО — СОГАЗ

В понедельник утром оформляется больше всего онлайн-полисов ОСАГО — СОГАЗ

26 января 2024, 18:24
Фото: 1MI
Реклама. АО «СОГАЗ» . erid: LjN8KVzJr
Больше всего электронных полисов ОСАГО в СОГАЗе клиенты оформляют по понедельникам с 10 до 12 утра.

СОГАЗ проанализировал статистику по продаже полисов ОСАГО за 11 месяцев 2023 года и выяснил, что период с 10:00 до 12:00 в понедельник является самым популярным временем для оформления электронных полисов ОСАГО. Всего на понедельник приходится свыше 20% всех онлайн-продаж полисов в течение недели.

Меньше всего полисов оформляют в воскресенье, однако на буднях самый непопулярный день для оформления ОСАГО — вторник (на 30% меньше полисов, чем в понедельник).

Такие тенденции справедливы и для покупки традиционных полисов ОСАГО в офисах продаж СОГАЗа. Больше всего полисов оформляется с 9:00 до 12:00, а также с 14:00 до 16:00 в будни. При этом большинство продаж (более 70%) приходятся на понедельник и вторник. В пятницу в среднем продается почти в три раза меньше бумажных полисов, чем в понедельник.

Выявленные закономерности актуальны для всех регионов оформления полиса, независимо от часового пояса.

Подпишитесь
За 2023 год в Прикамье сдали на 3% меньше жилья, чем годом ранее
Сегодня, 14:34
«Молот» потерпел разгромное поражение на домашнем льду
Сегодня, 17:15
Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь
Сегодня, 13:36
В Прикамье эпидемический порог по ОРВИ превышен на 61,5%
Сегодня, 16:50
Приговоренный к пожизненному сроку убийца из ПГНИУ подал жалобу в Верховный суд
Сегодня, 07:56
Вчера из Перми не смог из-за поломки вылететь бизнес-джет
Сегодня, 13:22