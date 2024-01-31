Февраль — самое время для выгодного лечения варикоза для пермяков. И вот почему

Сразу после проведения процедур врач надевает компрессионный чулок пациенту, его нужно непрерывно в течение трех суток. Дальше — компрессионный трикотаж, который нужно носить только днем. Срок его ношения определит лечащий хирург-флеболог, обычно он составляет от 3 недель до 1,5 месяцев. В феврале платить за него пациентам также не придется — это один из подарков.