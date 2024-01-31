Февраль — самое время для выгодного лечения варикоза для пермяков. И вот почему

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
То есть, кто впервые посетит клинику «Варикоза нет» в феврале 2024 года, получит диагноз и рекомендации к лечению, и не станет его откладывать на весну — получит дополнительную скидку на лазерные процедуры в размере стоимости первичного приёма с УЗИ вен ног. Таким образом, первичный приём с УЗИ-диагностикой для пациента станет бесплатным.
Прием включает в себя консультацию флеболога, осмотр и ультразвуковое дуплексное исследование вен обеих ног. Это «золотой стандарт» и самый эффективный метод диагностики варикоза на сегодняшний день. Врач сделает УЗДС, определит диаметр вен, оценит кровоток и состоятельность клапанного аппарата, наличие тромбов. Далее флеболог поставит диагноз, ответит на все вопросы и назначит индивидуальную программу лечения.
Весь февраль вас ждут персональные скидки на лазерное лечение — современный бережный и эффективный способ избавиться от варикозного расширения вен. Он не требует госпитализации, хирургических разрезов. У вас не останется рубцов и шрамов, которые долго заживают, способ практически безболезнен. Процесс восстановления быстрый и не требует специального ухода.
С помощью лазера хирурги-флебологи клиники «Варикоза нет» уже 6 лет успешно лечат варикоз у пациентов от 18 лет до самого преклонного возраста.
«Мы беремся за лечение гипертоников, диабетиков, справляемся в ситуациях, когда болезнь осложнена тромбофлебитом и трофическими язвами», — отмечают в клинике.
На лечение варикоза нужен лишь один день, ведь все манипуляции проводят амбулаторно, прямо в клинике. Пациентам не нужно уходить на больничный и ложиться в стационар, а вернуться к обычной жизни и работе можно уже на следующий день.
За 6 лет пациентами клиники стали больше 40 тыс. человек, а хирурги-флебологи выполнили более 7,5 тыс. лазерных процедур и других малоинвазивных лечебных манипуляций.
Перед лазерными процедурами все пациенты сдают анализы — так в клинике проверяют, готов ли организм к хирургическому вмешательству. Платить за анализы в феврале 2024 года платить не придется — эта услуга будет подарком.
Сразу после проведения процедур врач надевает компрессионный чулок пациенту, его нужно непрерывно в течение трех суток. Дальше — компрессионный трикотаж, который нужно носить только днем. Срок его ношения определит лечащий хирург-флеболог, обычно он составляет от 3 недель до 1,5 месяцев. В феврале платить за него пациентам также не придется — это один из подарков.
Чтобы восстановление после лазерного лечения прошло спокойно и комфортно, в течение года необходимо периодическое контрольное наблюдение у лечащего хирурга-флеболога. И февральские пациенты получат годовое наблюдение в подарок!
В честь дня рождения клиники пациенты также получат подарки при прохождении лазерного лечения. Общая выгода при лечении в феврале, в зависимости от степени сложности и объема медицинских манипуляций, может составить до 35 тыс. рублей.
Пермяки могут сэкономить, но главное — получить здоровые и красивые ноги, избавиться от разбухших вен, боли и тяжести в ногах, ночных судорог, отеков.
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