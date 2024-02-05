Эксперт Мария Клевицкая назвала недочёты российской туристической сферы

По мнению эксперта, в России присутствует дисбаланс: есть немного отелей пятизвездочного и делюкс класса, а также много отелей с одной или двумя звездами. Однако значительно меньше объектов размещения с тремя или четырьмя звездами, которые являются наиболее популярными среди туристов. Особенно актуально это в условиях увеличивающегося спроса на внутренний туризм, пишет ИА RuNews24.ru.