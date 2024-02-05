Эксперт Мария Клевицкая назвала недочёты российской туристической сферы

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Одной из основных проблем, по словам Клевицкой, является недостаток гостиниц. Особенно это касается курортов Черноморского побережья, где требуются большие гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой, аналогичные тем, что есть в Турции.
По мнению эксперта, в России присутствует дисбаланс: есть немного отелей пятизвездочного и делюкс класса, а также много отелей с одной или двумя звездами. Однако значительно меньше объектов размещения с тремя или четырьмя звездами, которые являются наиболее популярными среди туристов. Особенно актуально это в условиях увеличивающегося спроса на внутренний туризм, пишет ИА RuNews24.ru.
Вторым важным моментом, на который указала Клевицкая, является недостаточная информированность туристов. Она отметила, что Россияне гораздо лучше знают, зачем им ехать в Египет, чем почему стоит посетить Карелию. По мнению эксперта, необходимо проводить рекламные кампании для клиентов и обучать турагентов, которые также не всегда хорошо знакомы с внутренними туристическими возможностями.
Третьей проблемой, которая препятствует развитию российской туристической сферы, является недостаток специалистов в сфере обслуживания. Как отметила Клевицкая, в некоторых регионах, пользующихся популярностью у туристов, отсутствуют учебные заведения, подготавливающие специалистов для индустрии туризма. И при этом трудовая миграция в данной сфере практически не развита.