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Updated Сегодня, 10:45

Эксперт Мария Клевицкая назвала недочёты российской туристической сферы

5 февраля 2024, 10:41
Мария Клевицкая, старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия», высказала свою точку зрения относительно проблем российской туристической сферы.

Одной из основных проблем, по словам Клевицкой, является недостаток гостиниц. Особенно это касается курортов Черноморского побережья, где требуются большие гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой, аналогичные тем, что есть в Турции.

По мнению эксперта, в России присутствует дисбаланс: есть немного отелей пятизвездочного и делюкс класса, а также много отелей с одной или двумя звездами. Однако значительно меньше объектов размещения с тремя или четырьмя звездами, которые являются наиболее популярными среди туристов. Особенно актуально это в условиях увеличивающегося спроса на внутренний туризм, пишет ИА RuNews24.ru.

Вторым важным моментом, на который указала Клевицкая, является недостаточная информированность туристов. Она отметила, что Россияне гораздо лучше знают, зачем им ехать в Египет, чем почему стоит посетить Карелию. По мнению эксперта, необходимо проводить рекламные кампании для клиентов и обучать турагентов, которые также не всегда хорошо знакомы с внутренними туристическими возможностями.

Третьей проблемой, которая препятствует развитию российской туристической сферы, является недостаток специалистов в сфере обслуживания. Как отметила Клевицкая, в некоторых регионах, пользующихся популярностью у туристов, отсутствуют учебные заведения, подготавливающие специалистов для индустрии туризма. И при этом трудовая миграция в данной сфере практически не развита.

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