Учительница из Магнитогорска остается в школе после инцидента со сжиганием фото

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По словам педагога, родители девочки пытались обсудить произошедшее с ней, но она отказалась и согласилась вести разговор только при наличии полиции или администрации школы. В данный момент учительница находится в отпуске, который взяла за свой счет, пишет RT.
«После этого инцидента у меня нет сил продолжать уроки с этим ребенком в классе. Я думала об увольнении, но директор отговорил», — рассказала она.
Наталья также добавила, что провела беседу с девятиклассницей и по решению школы будет продолжать обучение.
«Если девочка, которая выразила мне пожелание смерти публично, остается в этой школе, то почему мне нужно уходить? Я впервые стала классным руководителем в пятом классе, и теперь мои ученики уже в восьмом. В следующем году они будут выпускаться. Я не могу просто бросить их сейчас», — подчеркнула она.