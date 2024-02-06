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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:15

Учительница из Магнитогорска остается в школе после инцидента со сжиганием фото

6 февраля 2024, 06:13
Учительница из города Магнитогорска, которой одна из ее учениц сожгла фото, поделилась своими эмоциями в интервью для RT. Изначально она собиралась уволиться, но потом приняла решение остаться в школе, так как не хочет покидать свой класс.

По словам педагога, родители девочки пытались обсудить произошедшее с ней, но она отказалась и согласилась вести разговор только при наличии полиции или администрации школы. В данный момент учительница находится в отпуске, который взяла за свой счет, пишет RT.

«После этого инцидента у меня нет сил продолжать уроки с этим ребенком в классе. Я думала об увольнении, но директор отговорил», — рассказала она.

Наталья также добавила, что провела беседу с девятиклассницей и по решению школы будет продолжать обучение.

«Если девочка, которая выразила мне пожелание смерти публично, остается в этой школе, то почему мне нужно уходить? Я впервые стала классным руководителем в пятом классе, и теперь мои ученики уже в восьмом. В следующем году они будут выпускаться. Я не могу просто бросить их сейчас», — подчеркнула она.

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