Учительница из Магнитогорска остается в школе после инцидента со сжиганием фото

«Если девочка, которая выразила мне пожелание смерти публично, остается в этой школе, то почему мне нужно уходить? Я впервые стала классным руководителем в пятом классе, и теперь мои ученики уже в восьмом. В следующем году они будут выпускаться. Я не могу просто бросить их сейчас», — подчеркнула она.