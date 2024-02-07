properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Синоптик Ильин предупредил о перепадах давления в Москве

7 февраля 2024, 12:17
Прогнозист из метеорологического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин поделился информацией о погоде в Москве в ближайшие дни.

Он предупредил, что в Москве ожидается изменение атмосферного давления. Один циклон уходит, а другой приближается, пишет RT.

По его словам, сегодня давление в Московском регионе опустится до 723-726 мм ртутного столба, а завтра вырастет до 735 мм ртутного столба. В субботу ожидается еще больше — 747-749 мм ртутного столба.

Ильин также предупредил, что в ближайшие часы начнется снегопад в Москве.

Это связано с приближением европейского циклона. Местами будет сильный снег и порывы ветра до 15-17 м/с. Возможны метель и гололедица на дорогах. Снег будет идти также ночью. Всего ожидается около 5 см свежего снега в Москве, а в некоторых районах — от 5 до 8 см, преимущественно на юго-западе города.

Подпишитесь
«Самое главное помнить, что это жизнь, и она ценна». Интервью с уникальной медсестрой
Сегодня, 10:30
Автор скандального пермского памятника создает трон из «Игры престолов»
Сегодня, 06:42
Стало известно, дойдет ли мощный циклон «Ольга» до Пермского края
Сегодня, 08:18
Видео. Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»
Сегодня, 06:37
Айболит и Белоснежка, аптеки и депутаты. Все самое интересное в арбитраже в январе
Сегодня, 02:00
В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье
Сегодня, 05:47