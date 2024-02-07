Синоптик Ильин предупредил о перепадах давления в Москве

Это связано с приближением европейского циклона. Местами будет сильный снег и порывы ветра до 15-17 м/с. Возможны метель и гололедица на дорогах. Снег будет идти также ночью. Всего ожидается около 5 см свежего снега в Москве, а в некоторых районах — от 5 до 8 см, преимущественно на юго-западе города.