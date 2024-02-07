Синоптик Ильин предупредил о перепадах давления в Москве

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Он предупредил, что в Москве ожидается изменение атмосферного давления. Один циклон уходит, а другой приближается, пишет RT.
По его словам, сегодня давление в Московском регионе опустится до 723-726 мм ртутного столба, а завтра вырастет до 735 мм ртутного столба. В субботу ожидается еще больше — 747-749 мм ртутного столба.
Ильин также предупредил, что в ближайшие часы начнется снегопад в Москве.
Это связано с приближением европейского циклона. Местами будет сильный снег и порывы ветра до 15-17 м/с. Возможны метель и гололедица на дорогах. Снег будет идти также ночью. Всего ожидается около 5 см свежего снега в Москве, а в некоторых районах — от 5 до 8 см, преимущественно на юго-западе города.